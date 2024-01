Cosa succede a Matteo Berrettini? Infortuni, cambio allenatore e ranking crollato: il romano non gioca da cinque mesi

Senza ombra di dubbio è il momento più difficile della giovane carriera di Matteo Berrettini, che per quanto abbia solo 27 anni ne ha già passate tantissime. Il tennista romano è scivolato al numero 121 della classifica mondiale a causa dell'inattività, e ha annunciato due giorni fa il ritiro a causa di una cisti al piede dal primo Slam stagionale, l'Australian Open. Berrettini avrebbe avuto una sfida complicatissima al primo turno con il top10 Stefanos Tsitsipas, e ha deciso di rinunciare anche per preservare le sue chance di ranking protetto. Nel tennis infatti si possono avere fino a 12 ingressi con il ranking protetto nei tornei ATP e degli Slam, e Berrettini, dovesse tornare a marzo per Miami e Indian Wells, potrà beneficiare di questa regola. Saltando quindi una faticosa risalita nei tornei minori, e partecipando a tornei ATP in cui non potrebbe entrare per via della classifica attuale.

Cosa lo sta fermando

Questa scelta però non è solo tattica, ma anche la conseguenza dell'ennesimo rimediato nell'ultimo periodo. Berrettini, che era rientrato sull'erba dopo due mesi di stop per gli addominali, ha subito un grave infortunio alla caviglia allo US Open a fine agosto. Un piegamento forte alla caviglia in uno spostamento laterale nel match di primo turno contro Arthur Rinderknech che l'ha costretto al ritiro e a stare fermo per un po'. Il tennista italiano ha provato a rientrare a fine stagione, ma ha preferito aspettare per svolgere una preparazione finalmente senza intoppi fisici. Nel mentre anche una svolta storica per il romano, che ha annunciato a fine ottobre la separazione dal suo storico coach Vincenzo Santopadre. Dopo tante voci a fine 2023 anche l'ufficialità del suo nuovo tecnico, lo spagnolo Francisco Roig storico collaboratore di Nadal. La preparazione però non è andata come previsto, con una cisti al piede che ha fermato Matteo prima dal partecipare all'esibizione Kooyong Classic e poi all'Australian Open. La speranza è che questi mesi riusciranno a dare una condizione fisica buona all'ex finalista di Wimbledon, per riuscire finalmente ad affrontare una stagione serena e senza infortuni.