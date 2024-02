Il Citizen Academy si scaglia contro l'arbitro della sfida con la Luiss "Hanno cercato di nascondere l'errore"

Protesta sulla propria pagina ufficiale il Citizen Academy. Il club di Ciampino recrimina infatti per l'operato arbitrale della sfida con la Luiss, terminata 3-1 per l'ateneo e viziata da un errore dell'arbitro che ha fatto giocare per vari minuti il Citizen in dieci, facendo entrare in ritardo uno dei due sostituti prescelti. Alla richiesta di spiegazioni l'arbitro ha negato che vi fossero due sostituzioni ma soltanto una, generando la risposta del club.

Il comunicato del Citizen Academy

Il direttore sportivo Marcello Coccimiglio in merito ai fatti incresciosi accaduti ieri: “Eravamo verso il 43’ minuto del secondo tempo di una partita tirata: ci giocavamo una delle ultime chance e richiamo l’attenzione dell’assistente chiedendo due cambi. Perciò prendo i bigliettini, i giocatori sono pronti ed andiamo a centrocampo. L’assistente alza la bandierina, chiama l’arbitro che ferma il gioco per consentire le sostituzioni. I nostri giocatori in maglia 8 ed 11 escono dal campo ma l’assistente, non si sa per quale motivazione, al loro posto fa entrare sul terreno di gioco solo Recchia, facendo aspettare ancora Giubbini a bordo campo per diversi minuti in cui la nostra squadra, rimasta in dieci, subisce la rete dello svantaggio. Giubbini alla fine entra ma è troppo tardi: il guardalinee sembra subito aver capito l’errore commesso e pare scosso. A fine partita io ed il presidente ci rechiamo negli spogliatoi della terna arbitrale in cerca di spiegazioni e, nel momento della stesura del rapportino, non lo fa firmare a nessuno dei due, alludendo al fatto che non c’era la sostituzione di Giubbini al posto dell’11 tra i bigliettini consegnati all’assistente cercando dunque di nascondere sotto al tappeto un errore evidente e grossolano. Per tale ragione mi sento di fare una denuncia a nome della società che sta facendo sforzi enormi per mantenere la categoria. In momenti del genere tocca essere duri, difendendo con tutte le nostre forze i tesserati ed il lavoro svolto finora. Se a fine anno retrocederemo lo vorremmo fare per nostri demeriti, non per cause esterne o di forza maggiore”