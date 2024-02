Arriva dall'Andorra il nuovo acquisto del Tivoli

Con piacere siamo qui a confermare l'anteprima della notizia apparsa su Tuttomercatoweb, riguardante il calciatore Cristian Orosa. Un'ulteriore sforzo e sacrificio finalizzato, fin quando potremo, a fornire all'area tecnica, squadra, cittadinanza sportiva, tutti i migliori propositi al fine di poterci eventualmente rimproverare, almeno noi, il meno possibile. Tornando invece a Cristian quello che più ci ha colpito, nel fare la sua scelta, e’ stata la forte determinazione e convinzione di voler indossare questi storici colori per essere sicuro di poter apportare la sua esperienza maturata nei campionati professionistici. Tanto per citare alcune delle sue esperienze, quella fatta al CE SABADELL con compagno di squadra XAVI ROCA ex Villareal, Espanyol e Rayo Vallecano, così come in Grecia con la Società AOT ALIMOU, in squadra con LUCAS VILLAFANEZ ex INDIPENDIENTE e PANATHINAIKOS ed ancora al Santa Coloma ( Andorra) in squadra con DANI TORIBIO ex Malaga e Villareal nella Liga spagnola. Siamo così fiduciosi che Cristian saprà darci il suo contributo, tanto da ringraziarlo veramente di cuore, per aver voluto, in maniera molto partecipativa, far parte della Tivoli Calcio 1919. A Cristian Orosa , difensore classe '90 , diamo quindi un caloroso BENVENUTO.

[comunicato stampa Tivoli]