Internazionali di tennis a Roma, tutto pronto per i match a piazza del Popolo

Tra pochi giorni la magia del tennis mondiale approderà a Roma per l'81^ edizione degli Internazionali d'Italia. Ma per la prima volta chi non è riuscito ad acquistare i biglietti per il Foro Italico, potrà assistere ad alcuni match anche nel cuore della Capitale: a piazza del Popolo. Il campo in terra rossa, frutto della collaborazione tra Federtennis e Comune, è praticamente finito.

Dal 30 aprile al 4 maggio, infatti, a piazza del Popolo all'ombra dell'obelisco si sfideranno le atlete e gli atleti per le prequalificazione. Tutti i match saranno ad accesso gratuito. L'assessore a turismo, sport, moda e grandi eventi Alessandro Onorato oggi 27 aprile è andato sul posto per la fine dei lavori di realizzazione del campo e ha presentato l'iniziativa.

"Un sogno è diventato realtà, non è stato facile ma è uno spettacolo - annuncia Onorato -. Turisti e cittadini potranno assistere gratuitamente ai match di prequalificazione e stiamo preparando un’esibizione pazzesca o di Sinner o di Berrettini, in una piazza che non è mai stata così al centro del mondo. E rimarrà così fino al 19 maggio. Fino a quel giorno ragazze e ragazzi potranno venire qui coi club della federazione e vivere il tennis. Questi eventi sono importanti per la crescita economica e sociale della città".