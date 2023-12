Serie D gironi F e G, i risultati della quindicesima giornata: Anzio e Romana si prendono i derby laziali

Si è conclusa la quindicesima giornata dei gironi F e G di Serie D.

Il girone F: Nessuna vittoria per le laziali

Arriva nel modo più crudele la sconfitta per il Real Monterotondo, battuto a Chieti con un gol all'ultimo minuto di recupero di Salvatore. Il Real aveva pareggiato il vantaggio iniziale di Di Sabatino con Albanesi a metà primo tempo, salvo subire la doccia freddissima in pieno recupero. Pareggio a reti bianche per il Roma City, che a Fossombrone non va oltre lo 0-0, perde invece il Tivoli, battuto dall'Avezzano con il decisivo gol di Roberti.

Il girone G: la Boreale vince lo scontro salvezza

Il primo derby laziale della domenica se lo prende l'Anzio, vittorioso in casa contro il Nuova Florida per 2-1 grazie ai gol di Paglia e Bartolotta in risposta a Costa. Nell'altro derby serve uno splendido Aimone Calì per decidere la contesa a favore della Romana contro l'Ostiamare, non è servito a nulla infatti il pareggio ostiense con Barlafante al 21' del primo tempo, con Calì che ha concluso la sua doppietta ad inizio ripresa. Cade in terra campana il Trastevere, con Giacomarro che al 20' della ripresa trova il gol vittoria per l'Ischia con una punizione dalla traiettoria strana che si infila sotto l'incrocio dei pali. Stop interno per la Cynthialbalonga, che contro la prima classificata Cavese cede in casa con il gol decisivo siglato da Foggia. Si desta finalmente la Boreale, vincitrice nel fondamentale scontro salvezza con il Budoni grazie al gol nel recupero di Salvadagi e ora ad un solo punto dai playout.

Il tabellino

SERIE D GIRONE F

AVEZZANO - TIVOLI 1-0

CHIETI - REAL MONTEROTONDO 2-1

FOSSOMBRONE - ROMA CITY 0-0

SERIE D GIRONE G

ANZIO - NUOVA FLORIDA 2-1

BOREALE - BUDONI 1-0

CYNTHIALBALONGA - CAVESE 0-1

ISCHIA - TRASTEVERE 2-1

ROMANA - OSTIAMARE 2-1