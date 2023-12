Eccellenza Lazio gironi A e B, i risultati della sedicesima giornata: il Terracina attacca la vetta dell'UniPomezia

Si è conclusa la sedicesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio.

Il girone A: il Pomezia resiste gli attacchi del Rieti

Continua l'attacco alla vetta dell'SSA Rieti, che in trasferta contro la Romulea vince con un gol di Fiscaletti e tiene il ritmo del Pomezia capolista, vincitore nel posticipo con un netto 5-1 contro la W3 Maccarese. Eccezionale prestazione individuale di Vittorini, che sigla un poker nel 2-4 esterno del Civitavecchia sul campo della Luiss. Pareggia il Campus EUR nella trasferta con il Villalba, con i gol di Orlando e Bussi. Ferma il Montespaccato l'Aurelianticaurelio con Coticoni, mentre l'Astrea con il solito Castro vince contro il Valmontone una partita fondamentale.

Il girone B: il Monte San Biagio a forza 7

Stop clamoroso dell'UniPomezia, fermata dal Ferentino ultimo in classifica in trasferta sul 2-2 e che vede scendere il vantaggio sul secondo posto a soli cinque punti, complice il colpo esterno del Terracina a Tor Sapienza firmato dalla doppietta di Bellante. Prioteasa risponde a Di Placido nel pareggio tra Colleferro e Vicovaro, mentre il Certosa aggancia il terzo posto stendendo il Pontinia con i gol di Di Mario e Muzzi. Senza pietà il Monte San Biagio, che nel posticipo esce dalla zona retrocessione schiantando il Racing Ardea per 7-0, e si desta anche il Città di Formia che smuove la classifica battendo per 2-0 la Lodigiani.

I tabellini

GIRONE A

ASTREA - VALMONTONE 1-0

ROMULEA - RIETI 0-1

AURELIANTICAURELIO - MONTESPACCATO 1-1

LUISS - CIVITAVECCHIA 2-4

VILLALBA - CAMPUS EUR 1-1

CITIZEN ACADEMY - LADISPOLI 1-2

AUDACE - PESCATORI OSTIA 1-2

FC VITERBO - ARANOVA 0-0

POMEZIA - W3 MACCARESE 5-1

GIRONE B

C.S PRIMAVERA - GAETA 1-3

FERENTINO - UNIPOMEZIA 2-2

TOR SAPIENZA - TERRACINA 1-2

VICOVARO - COLLEFERRO 1-1

MONTE SAN BIAGIO - RACING ARDEA 7-1

VIS SEZZE - NETTUNO 1-1

CITTA DI FORMIA - LODIGIANI 2-0

ATLETICO PONTINIA - CERTOSA 0-2

ROCCASECCA - ANAGNI 1-2