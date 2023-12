Mister Maurizi e i principi del Roma City "alla De Zerbi": "Io sogno sempre di vincere e giocare bene"

Nell’ultimo turno il Roma City si è guadagnato i tre punti nella sfida contro il Fano, questo il commento del mister sull’incontro: “Noi abbiamo una filosofia di gioco basata su principi. Giochiamo sempre con lo stesso stile di gioco. Crediamo appunto in principi di gioco e poco nei moduli. Crediamo che non sia corretto ridurre un'entità umana, con le proprie emozioni, in numeri matematici e schematici. Il calcio è arte anche se per alcuni aspetti condizionali supportato dalla scienza, ma sempre arte e’. Sotto questo punto di vista improntiamo il lavoro. Sono sempre soddisfatto di quello che danno i calciatori in campo da un punto di vista del gioco, a volte ho un'esigenza di vedere una mentalità più orientata alla vittoria a tutti i costi, sempre nei limiti della correttezza in campo. Questo mi porta a vedere le cose magari in modo diverso, ma di certo non posso lamentarmi dei nostri calciatori. Si può fare meglio sia in termini tecnico tattici che in termini di mentalità. Bisogna vedere le cose da diverse prospettive e sognare ad occhi aperti. Io sogno sempre che la nostra squadra esprima un ottimo calcio e vinca”.

Testa alla Forsempronese

Ora però è il momento di voltare pagina e puntare con decisione la prossima trasferta in casa della Forsempronese: “Nessuno ci regala nulla. E’ la storia che ce lo insegna. Anzi spesso e volentieri troviamo avversari agguerriti che vogliono batterci, ma questo è nella normalità. Lo sport agonistico è alimentato dall’agonismo, ciò che nutre l’agonismo è l'aggressività. E’ normale trovare avversari aggressivi e determinati nel nostro percorso. Lo è stato in tutte le partite lo sarà anche con la Forsempronese. Tra l’altro i marchigiani praticano un gioco molto aggressivo e di forte pressione sulla palla. In casa hanno subito soltanto 4 gol se si considerano i due con il Fano, altrimenti soltanto due gol. Sarà una gara dura e difficile da affrontare come sempre al massimo dell’attenzione e della consapevolezza”.