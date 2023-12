Il Pescatori Ostia fa la voce grossa sul mercato, ufficiali due nuovi acquisti

Si rinforza il Pescatori Ostia, che approfitta della sessione di mercato di gennaio per portare volti nuovi nella sua prima squadra. Il Pescatori è al penultimo posto nel girone A, a due punti dalla zona playout occupata dall'Academy Ladispoli. Il primo dei due nuovi acquisti è un ex Trastevere e Ostiamare, l'ala destra classe 2004 Mirko Valentini. Il secondo è Francesco Alessandrini, che nelle passate stagioni ha militato in Promozione con il Morandi e con l'Aranova. Il classe 2000 rinforzerà il reparto dei portieri a disposizione degli ostiensi.