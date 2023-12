Arriva dall'Ostiamare il nuovo acquisto del Civitavecchia, è ufficiale Fabio Pompei

Nuovo ingresso nell'organico del Civitavecchia, che si rinforza per tentare di continuare l'inerzia positiva dopo un inizio di stagione non semplice. Il nuovo acquisto è l'ex Ostiamare e Fiumicino Fabio Pompei, un'aggiunta di esperienza per il reparto difensivo e che potrà portare il suo impatto sin da subito.

Il comunicato ufficiale

L'Ostiamare ufficializza il trasferimento di Fabio Pompei al Civitavecchia. Il difensore, classe 1987, nella stagione attuale ha collezionato 9 presenze tra campionato e Coppa Italia. A Fabio va il ringraziamento da parte del presidente Roberto Di Paolo, della dirigenza e di tutta la società per l'impegno e la serietà con cui in questi anni ha sempre lottato per la causa biancoviola.