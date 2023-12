La Cynthialbalonga fa la voce grossa sul mercato, è ufficiale un ex Aprilia e Latina

Non si ferma il mercato per la Serie D, con le squadre laziali sempre alla ricerca di occasioni per rinforzare la propria rosa. È il turno della Cynthialbalonga, che ha ufficializzato sul suo profilo Facebook l'acquisto del difensore centrale classe 2000 Stefano Battisti. Ex Aprilia e Latina, Battisti vanta una buona esperienza nelle serie minori laziali nonostante la giovane età, con l'ultimo passaggio al Tivoli prima di passare ai castellani.

Il comunicato del club

Già in campo domenica scorsa contro il Trastevere, Stefano Battisti si è presentato nel migliore dei modi in maglia azzurra, mettendo in campo le sue importanti doti fisiche e il gran senso della posizione. Stefano è il difensore centrale che permetterà allo scacchiere di Mr Marco Mariotti maggiore versatilità nel pacchetto arretrato. In carriera ha vestito le maglie di Tivoli, Racing Aprilia, Fondi e Latina. Il Presidente Bruno Camerini e tutta la società danno il benvenuto a Stefano con l'augurio di una lunga e proficua permanenza in maglia azzurra.