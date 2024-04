Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 aprile

Ultimo weekend di aprile, quello che si lega alla Festa della Liberazione regalando ai romani un lungo ponte. Tante le attività da non perdere in città in questo fine settimana che non dovrebbe essere piovoso.

Spazio alle mostre a cielo aperto, ai mercatini, allo street food, alle esposizioni florovivaistiche e allo shopping di qualità. Se vi state chiedendo cosa fare sabato 27 e domenica 28 aprile in città, ecco 10 eventi da non perdere assolutamente:

FloraCult

FloraCult è la mostra mercato florovivaistica e di sostenibilità che ritorna a Roma per sua la tredicesima edizione, da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2024. Si svolgerà nella magnifica cornice dei Casali del Pino, azienda agricola biologica che si estende per 174 ettari all’interno del Parco di Veio. FloraCult offre un percorso che si snoda tra oltre 150 espositori a cui si affiancano laboratori, installazioni, esperienze culturali e ludiche. Collezioni botaniche insolite e rare, da vedere o acquistare, arredi da giardino e tutto quello che può servire per la vita all’aria aperta, oggetti artigianali, vintage, di riciclo e creatività sostenibile. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hippie Market e Foodstock

Si anima il weekend romano del 27 e 28 aprile con il ritorno di due famosi e amati eventi molto attesi: l’ Hippie Market e Foodstock. La musica, l'arte e le atmosfere anni '60 e '70 invadono l’oasi verde di 45.000 mq dell’Appia Joy Park. Due giorni dedicati al miglior artigianato e vintage, cibo di strada, musica, eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, musicisti e intrattenimento per i bambini, ad ingresso gratuito. Un must anche per i foodlovers con oltre 130 proposte culinarie. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi al Parco Da Vinci

Al Parco da Vinci sabato 27 aprile arriva il mercato degli “Ambulanti di Forte dei Marmi”. Una esclusiva bottega di pregio a cielo aperto dove è possibile trovare il top dell’artigianato toscano e italiano di qualità: pelletteria di altissima fattura (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, abbigliamento griffato e di stock, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tanto altro. Domenica 28 aprile Gli Ambulanti di Forte dei Marmi saranno a Marino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Weekend di danza a Cinecittà World

Sabato 27 e domenica 28 aprile Cinecittà World celebra la giornata mondiale della danza con l’evento Rome Dance Competition. Nei suggestivi teatri del Parco si terrà la competizione che promuove e unisce il mondo dell’arte coreutica in un appuntamento di danza a 360°, con una due giorni di studio e di contest. I direttori artistici Andre De La Roche, Ilir Shaqiri, Piero Zinna e Simone Ginanneschi daranno vita a una kermesse di danza senza precedenti, con la partecipazione dei massimi esponenti del mondo televisivo e teatrale. Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Anbeta Toromani, Milena Zullo, Alessio La Padula, Hektor Buddla, Simone Ginanneschi, Spillo, Federica Soncin, Orlando Moltoni, Miriam Alessio, Mark Magsino, non solo saranno osservatori e giurati, ma terranno anche lezioni per gli allievi provenienti da scuole di danza di tutto il territorio nazionale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

I 100 pittori di via Margutta

Ritorna la mostra dei Cento Pittori Via Margutta che è giunta alla sua 121esima edizione. Da sabato 27 aprile l'esposizione torna in scena e quest’anno avrà come tema “Intelligenza artificiale e creatività: il rapporto tra l’uomo e la macchina”. Ogni artista dei Cento Pittori, con il proprio linguaggio artistico e la propria tecnica, realizzerà una o più opere sul tema proposto, che potranno essere ammirate dal pubblico sulle classiche e storiche strutture espositive, costituite da un cavalletto sormontato da ombrellone. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Centocelle TTS Street Food

Da venerdì 26 a domenica 28 aprile sarà di scena una delle tappe più suggestive del tour TTS Food 2024. Una tappa capitolina che trasformerà Centocelle nella capitale del cibo da strada per un evento interamente dedicato ai sapori ed al divertimento per tutta la famiglia. Il quinto Municipio, in puro stile TTS, sarà travolto dalla magia dei colori e delle atmosfere del tipico villaggio street food. L'appuntamento “on the road” si svolgerà in viale Agosta. I 20 Street Chef verranno posizionati su due file, una fronte all’altra, creando delle vere e proprie vie del gusto. Al centro la consolle, le postazioni birra, vino e cocktail. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

ElectroKids

Ultimi giorni di Electrokids, primo festival per bambini elettrici e digitali uci. Fino a domenica 28 aprile, nella VR arena del Casilino Sky Park di Roma, ci saranno installazioni interattive e realtà virtuale, fantasmagorici videomapping e una sala immersiva di 200 metri quadrati dove gli spettatori potranno immergersi totalmente nell’ipnotica arte di uno dei principali artisti del Novecento: Gustav Klimt. Nei weekend, inoltre, tanti laboratori gratuiti per diventare artisti digitali dedicati a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni le cui opere realizzate entreranno a far parte della mostra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Fiera del giocattolo vintage

Sabato 27 aprile e domenica 28 aprile, torna l’atteso evento" Fiera del Giocattolo Vintage” organizzato da L’angolo del niente di nuovo presso l’hotel Mercure Roma West, in Viale degli Eroi di Cefalonia 301. L'evento nasce per dare la possibilità di rivivere e tornare indietro nel tempo, attraverso i giocattoli della nostra infanzia. Questo evento viene creato anche per dare la possibilità di incontrarsi e condividere la stessa passione per il collezionismo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

WonderWall - Il Muro delle meraviglie

La Roma accessibile di “WonderWall" arriva in mostra a Roma il 27 aprile. Una mostra fotografica gratuita a Tor Bella Monaca per raccontare l’accessibilità urbana, nonché un tour artistico per ripensare le periferie romane nel segno dell’inclusione. L’inclusione intesa come esperienza artistica, immersiva e da condividere con chi la vive sulla propria pelle. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa di Primavera al Castello di Santa Severa

Si festeggia la primavera al Castello di Santa Severa. Tre giorni di street art per celebrare i colori, gli odori e i sapori che ci porta la dolce stagione con musica, arte, animazione, street food e molto altro ancora, il 25 aprile e anche sabato 27 e domenica 28, con ingresso gratuito negli spazi aperti del borgo. Divertimento per grandi e piccini con un’area artistica espositiva, body art, live painting, performance circensi, big babol circus, live music, area free style ed esposizioni di opere artistiche all’interno del borgo medievale. Lungo tutto il viale principale del castello saranno esposte opere d’arte di artisti di strada, fotografi e ritrattisti a cura del gallerista Andrea Cerqua di Tracciati d’arte. Saranno aperti anche il Museo del mare e della navigazione antica.