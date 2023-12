Coppa Italia Eccellenza Lazio, i risultati dei quarti: Maccarese e Montespaccato volano in semifinale

Si è concluso il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza Lazio.

L'UniPomezia soffre ma stacca il pass, il Terracina passa con il brivido

Rispetta il pronostico e il vantaggio dell'andata l'UniPomezia, che però a Ferentino deve sudare più del previsto contro una squadra in crisi nera nel girone B di Eccellenza. Grazie ai gol di Arduini e Galeazzi il Ferentino si era portato sul 2-1 al 18' del secondo tempo, ma ci hanno pensato Sbordone (con una doppietta) e Valle a spegnere il tentativo dei padroni di casa, che pure si erano portati sul 3-2 con il rigore di Cardinali. Il Montespaccato passa con facilità sull'Academy Ladispoli, confermando il 3-1 esterno dell'andata con un 2-1 tra le mura amiche a firma di Salustri e Giordani. Una doppietta di Ferrari porta in semifinale la W3 Maccarese, che dopo l'1-1 dell'andata ha piegato la resistenza del Civitavecchia che nel finale ha riaperto il match con Cerroni ma senza agguantare la qualificazione. Finisce in un pareggio favorevole al Terracina la sfida esterna con il Gaeta, che si era fatto rimontare i due gol di vantaggio nel primo tempo da Natiello e Di Vito allo scadere. In pieno recupero Del Duca manca la chance del possibile 3-2 e il Terracina si qualifica in semifinale con il brivido.

I tabellini

FERENTINO - UNIPOMEZIA 3-4

MONTESPACCATO - ACADEMY LADISPOLI 2-1

W3 MACCARESE - CIVITAVECCHIA 2-1

GAETA - TERRACINA 2-2