Il Certosa cerca la Serie D, ufficiali quattro nuovi acquisti

La strada per un posto al sole nel girone B è ancora molto lunga e il Certosa vuole provarci. Letteralmente scatenato il direttore sportivo Paolo Michesi che regala a mister Russo un poker d'assi. Arrivano in neroverde Matteo Palmieri, Edoardo Santori, Francesco Pierangeli e Andrea Jukic. Il primo, portiere classe 2004, proviene dal Lamezia Terme e lo scorso anno ha vestito la maglia della Lupa Frascati in Serie D. Ha già esordito domenica scorsa nel match vinto contro la Pro Calcio Tpr Sapienza.

Arriva l'ex capitano del Tor Sapienza

Proprio dalla compagine gialloverde, arriva invece lo storico capitano, che rappresenta certamente un lusso per il pacchetto arretrato date le sue note attitudini anche in fase offensiva e sui calci da fermo. Sempre per la difesa, l'altro nome nuovo è quello dell'ex Roma City e Grifone, prospetto giovane ma di ottima prospettiva e pronto a calarsi nel contesto neroverde. Mentre in attacco un grande ritorno. Jukic aveva infatti già vestito la maglia del Certosa nella seconda parte della scorsa stagione contribuendo al raggiungimento dei play off. Contestualmente, la società saluta e ringrazia per l'impegno profuso nell'esperienza in neroverde Matteo De Dominicis, Andrea Torsellini e Tiziano Monni augurando loro le migliori fortune.

[comunicato stampa Certosa]