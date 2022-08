Il Gallo scalpita e lancia l'ultimatum alla Roma. Chi farà spazio a Belotti?

Tiago Pinto continua a lavorare nel reparto uscite per far spazio in attacco ad Andrea Belotti. Un'uscita nell'attacco della Roma infatti renderebbe in automatico il Gallo nuovo vice-Abraham.

Attenzione a Belotti

Andrea Belotti ('93) svincolatosi dal Torino è stato bloccato dalla Roma già a giugno. L'attaccante ha rifiutato diverse e ricche offerte (dal Monaco al Toronto e più recentemente Nizza e Wolevrhampton) e aspetta pazientemente il via libera della Roma. Il Gallo ha già l'accordo con la Roma sulla base di un triennale a poco meno di 3 milioni di euro ma è in stand-by perchè prima i giallorossi devono cedere. L'ex capitano granata ha ricevuto un'offerta ricchissima da parte del Galatasaray: 4,5 milioni di euro più bonus importante alla firma. Belotti però al momento ha rifiutato l'offerta turca perchè aspetta solo la Roma. La pazienza dell'attaccante però non durerà in eterno, ma Belotti ha deciso di attendere ancora una settimana prima di rivalutare le offerte ricevute. Nella sua testa c'è solo la Roma.

Chi fa posto a Belotti?

Gli indiziati a lasciare la Roma per far spazio a Belotti sono tre: Shomurodov, Kluivert e Felix. L'olandese ('99), non ha convinto Mou ed è vicinissimo al Fulham, in netto vantaggio sul Nottingham Forrest. Il calciatore si trasferirà in Inghilterra in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro con obbligo che scatterà in automatico al raggiungimento di un certo numero di presenze. Felix Afena-Gyan (2003) ha tanto mercato. Il giovane attaccante romanista piace molto alla Cremonese che è in vantaggio rispetto a Salernitana, Monza, Lecce e Cagliari. Difficile un trasferimento a titolo definitivo per questo la Roma valuta un prestito con obbligo di riscatto. Caso a parte Shomurodov.

Shomurodov che succede?

Shomurodov era il profilo numero uno che doveva lasciare Trigoria. L'ex Genoa era destinato al Bologna ma rossoblù e giallorossi non hanno trovato l'accordo e la trattativa si è arenata. La distanza c'era sia sulla formula che sulla valutazione. Per la Roma l'uzbeko vale 15 milioni di euro (è stato pagato lo scorso anno 20 milioni bonus compresi, i giallorosis erano pronti ad un altro minimo sconto), per il Bologna a malapena 10. Inoltre c'era distanza pure sull'offerta con i giallorossi che volevano il prestito con obbligo incondizionato, i felsinei volevano il diritto e l'obbligo legato soltanto a determinate condizioni (gol e presenze). L'uzbeko aveva dato il suo ok per il trasferimento.