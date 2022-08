Fra la Roma e Belotti c'è Shomurodov

Dopo i colpi da 90 Dybala e Wijnaldum la Roma si sta concentandro sulle uscite. Nelle ultime ore hanno salutato Trigoria Perez andato al Celta Vigo e Villar andato alla Sampdoria. I Friedkin hanno pronto il colpo Belotti ma Shomurodov rallenta l'ufficialità del Gallo in giallorosso.

Belotti-Roma accordo totale

Fra Andrea Belotti ('93) e la Roma c'è un accordo totale da tempo. Il Gallo ha rifiutato e continua a rifiutare offerte più ricche dall'estero perchè vuole solo la Roma e Mourinho, con cui ha già avuto contatti telefonici. L'accordo fra l'attaccante svincolato e i giallorossi si basa su un triennale da 2,8 milioni di euro più bonus. Belotti, che vestirà le veci di vice-Abraham, ha detto sì ai giallorossi che per ufficializzarlo però aspetta la partenza di Shomurodov.

Shomurodov, che succede?

La strada che porta da Roma a Bologna per Shomurodov ('95) resta calda nonostante qualche rallentamento. Nelle ultime ore infatti c'è stata qualche frenata legata principalmente a due fattori: la valutazione e la formula scelta dalla Roma. I giallorossi valutano l'uzbeko 15 milioni di euro (cifra che tiene conto della spesa di circa 20 milioni di euro sborsata dalla Roma nella scorsa stagione per acquistarlo dal Genoa) e chiede al Bologna al prestito con obbligo di riscatto legato a presenze e gol. I felsinei dal canto loro valutano l'attaccante (3 gol lo scorso campionato) circa 10 milioni di euro e puntano a strapparlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. I colloqui fra le due società sono continui per sbloccare l'affare. Più defilate la Sampdoria e il Torino.

Il Manchester United aiuta la Roma?

Un aiuto alla Roma potrebbe arrivare dal Manchester United. I Red Devils infatti avrebbero individuato in Arnautovic ('89) del Bologna l'attaccante da aggiungere al reparto offensivo di Teen Hag. I rossoblù fanno muro ma l'austriaco ha chiesto la cessione consapevole che il Manchester può essere l'ultima occasione della sua carriera. In caso di cessione di Arnautovic in Premier League il Bologna si fionderebbe senza alcuna remora su Shomurodov venendo incontro alle richieste della Roma. La Roma sta valutando pure il fatto di chiudere il colpo Belotti indipendentemente dalla cessione di Shomurodov.