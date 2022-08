Roma attenta: Belotti pazienza finita? La situazione

Paradossale la situazione legata al vice-Abraham in casa Roma. I giallorossi hanno bloccato da più di un mese Andrea Belotti, svincolato, ma l'attaccante non è stato ancora tesserato a causa di alcune cessioni che ancora non arrivano.

Belotti-Roma accordo trovato

Andrea Belotti ('93) è stato bloccato dalla Roma già a fine giugno. Il Gallo ha convinto pure Mourinho che ha indicato nell'ex Torino il calciatore ideale per puntellare il parco attaccanti di prima fascia della squadra per questa stagione. L'ex capitano granata ha detto sì all'offerta della Roma di un triennale da 2,8 milioni di euro più bonus. E aspetta solo la convocazione a Trigoria.

Belotti pazienza infinita?

Belotti pur di vestire la maglia della Roma ha rifiutato offerte economicamente più importanti arrivate dall'estero dal Toronto al Monaco per passare al Fenerbahce. A poche ore ormai dall'inizio della stagione però l'attaccante della Nazionale sperava di essere già a servizio di Mourinho ma così non è. Il problema del mancato annuncio di Belotti è legato alla cessione che non arriva di Shomurodov che tiene in stallo il Gallo. Questo rallentamento può costare caro alla Roma con Belotti che non vorrebbe aspettare ancora molto per approdare nella sua nuova squadra. I giallorossi a questo punto devono guardarsi le spalle da altri club che stanno tornando alla carica per l'attaccante dal Nizza al Galatasaray. Il mancato arrivo di Belotti lascerebbe l'amaro in bocca ai giallorossi per non aver ufficializzato un attaccante praticamente in pugno da molto tempo. Il Gallo aspetterà ancora qualche giorno ma poi potrebbe finire la pazienza e scartare la Roma con cui ha già da tempo un accordo.

I problemi per l'arrivo di Belotti

L'arrivo di Belotti e strettamente legato al futuro di Shomurodov ('95). L'uzbeko ha accettatto il Bologna come sua prossima destinazione ma c'è distanza fra i felsinei e la Roma. Tiago Pinto chiede infatti 15 milioni di euro (alla luce dei quasi 20 spesi per acquistarlo la scorsa stagione) e un prestito con obbligo di riscatto, i rossoblù valutano l'ex Genoa circa 10 milioni. La trattiva resta viva ma la distanza fra le due parti c'è. L'attaccante interessa anche ai turchi del Trabzonspor. La partenza di Shomurodov, nome caldo perchè non ci sono offerte per l'altro attaccante in uscita ovvero Felix Afena-Gyan (2003), renderebbe automaticamente Belotti un calciatore giallorosso.