Belotti dice sì alla Roma: ecco l'offerta giallorossa

Andrea Belotti è l'attacante individuato dalla Roma come vice-Abraham. L'ex capitano del Torino, svincolato, ha detto sì ai giallorossi e per il suo approdo nella Capitale manca poco.

L'offerta della Roma

La Roma aveva bloccato Belotti già da diverso tempo. I giallorossi però non hanno potuto affondare perchè prima andavano fatte alcune cessioni. Con l'addio prossimo di Shomurodov (prestito con diritto di riscatto) lasciato a Trigoria prima e ora spedito in direzione Bologna, si apre la strada di Belotti per Roma. Il club capitolino ha offerto all'attaccante della Nazionale un biennale con opzione per il terzo anno. La cifra offerta si aggira a poco più di due milioni di euro più bonus che farebbero lievitare il suo stipendio fino a 3 milioni. Belotti ha detto sì all'offerta giallorossa e aspetta l'addio di Shomurodov per vestire la maglia romanista. Pur di giocare per la Roma, che lo ha inseguito anche nell'estate 2021, Belotti ha rifiutato offerte economicamente più importanti arrivate dall'estero quali Valencia, Monaco e Toronto. Scartata anche la Lazio che aveva provato in extremis un sondaggio per l'attaccante che vuole solo la Roma.

Belotti nella Roma

Belotti alla Roma ricoprirà il ruolo di vice-Abraham. L'attaccante sarà la riserva di lusso di Mourinho in panchina che lo apprezza per la sua vena realizzativa ma anche per il suo spirito di sacrificio. Lo Special One avrà così il suo attaccante di scorta ma allo stesso tempo una spalla affidabile per Tammy Abraham. Belotti alla Roma ritroverà anche Paulo Dybala con cui ha condiviso due stagioni al Palermo e con cui dopo si è dato battaglia nei derby della Mole.

I numeri di Belotti

Andrea Belotti ('93) è un attaccante che la serie A la conosce bene e che vede la porta. Nel massimo campionato italiano ha collezionato 270 presenze divise fra Palermo e Torino condite da 106 gol. Attaccante capace di far reparto da solo Belotti nelle ultime stagioni è stato il faro del Torino che ha trascinato alla salvezza a suon di gol. Nella scorsa stagione causa frizioni con Cairo e problemi fisici ha raccolto 22 presenze e 8 gol. Belotti è inoltre nel giro della Nazionale con cui ha vinto l'Europeo nel 2021.