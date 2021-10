Felix Afena-Gyan, l'attaccante ghanese che ha stregato Mourinho

La Roma trascinata dal Lorenzo Pellegrini si è presa in rimonta in tre punti contro il Cagliari. A dividersi la copertina della partita insieme al capitano romanista c'è il giovane Felix Afena-Gyan. Il giovane ghanese ha stregato Mourinho, che ha scelto di schierare lui per ribaltare il risultato sfavorevole tenendo Shomurodov in panchina e Borja Mayoral addirittura in tribuna (la seconda consecutiva) dopo la disastrosa prestazione in Conference League

Chi è Afena-Gyan

Afena-Gyan è nato in Ghana, a Sunyani il 19 gennaio 2003 che attualmente vive nel convitto della Roma con altri giovani. Il ragazzo è arrivato alla Roma lo scorso febbario grazie al lavoro di Morgan De Sanctis ex portiere giallorosso ed attuale osservatore e dirigente del club giallorosso. Arrivato a Trigoria dall'Eurafrica FC, Felix Afena-Gyan si è messo subito in mostra con la Primavera di De Rossi. Felix è il primo classe 2003 a giocare con la maglia della Roma

Le caratteristiche tecniche

Afena-Gyan è un attaccante rapido che fa dell'attacco alla profondità la sua dote principale. Proprio queste sua caratteristiche hanno convinto Mourinho nel puntare sul giovane ghanese. Afena-Gyan ha dimostrato con la Primavera della Roma di essere anche un attaccante che vede bene la porta. Nell'attuale stagione della Primavera, in cui veste la maglia numero 11, ha messo a segno sei reti in cinque partite. Se aggiungiamo i numeri della scorsa stagione lo score sale a 15 gol in 27 presenze.

Afena-Gyan e Mourinho

Mourinho è profondamente colpito dal calciatore. Quanto lo Special One tenga in cosiderazione il ghanese è evidente anche nel post partita di Cagliari-Roma L'allenatore, infatti tramite i social ha postato una foto con scritto: "Partita finita...3 punti...Buon cibo (non posso andare in camerino) e un bambino (Felix Afena Gyan, -ndr) in più".