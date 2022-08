Roma: cercasi vice-Abraham. Ore decisive per Belotti

La Roma ha vinto per uno a zero contro la Salernitana al debutto stagionale. Mou ha puntato sui 4 tenori in campo dal primo minuto che fra luci e ombre hanno domato gli avversari. Dei Fab 4 quello più in ombra è stato Abraham stranamente sostituito da Mourinho. A Trigoria serve un vice-Abraham e per Belotti sono ore decisive.

Serve un vice-Abraham

Una pre season e una prima di campionato senza acuti per Tammy Abraham capocannoniere della scorsa stagione della Roma (27 gol di cui 17 in Serie A, 9 in Conference League e 1 in Coppa Italia). L'inglese a Salerno non ha brillato ed è stato addirittura sostituito da Mourinho. Un cambio che ha sorpreso visto che lo Special One nell'annata passata non ha mai rinunciato all'ex Chelsea. Il cambio ha spinto il tecnico ha giostrare da falso nueve prima Zaniolo e poi Dybala facendo emergere l'esigenza di aver un vice-Abraham in rosa. Un attaccante di scorta che faccia rifiatare e non rimpiangere i periodi di appanamento che saranno fisiolgici nella stagione di Abraham. L'obiettivo della Roma resta Andrea Belotti.

Ore decisive per Belotti

Sono ore caldissime per Andrea Belotti ('93) e la Roma. L'attaccante, svincolato, ha trovato da tempo l'accordo con i giallorossi sulla base di un triennale a poco meno di 3 milioni di euro più bonus. Ma manca il via libera della Roma che non riesce a pizzare né Felix né soprattutto Shomurodov (entrambi non impiegati a Salerno per motivi di mercato). Belotti sta pazientando molto, ha già sentito Mourinho e desidera vestire la maglia della Roma e ha rifiutato offerte importanti arrivate dal Monaco e dal Toronto. Ma la pazienza ha un limite. Il Gallo è stanco di attendere e vuole arrivare a Trigoria in settimana per essere a disposizione di Mou per la sfida contro la Cremonese. Belotti ha ancora sulla tavola altre due offerte oltre quella giallorossa, quella del Nizza e quella ricchissima del Galatasaray di oltre 6 milioni di euro. La sua preferenza è la Capitale ma non in eterno. Non prendere Belotti sarebbe una beffa per la Roma visto che ha bloccato da giugno l'ex capitano del Torino.

Punto su Shomurodov

Shomurodov ('95) è il calciatore che dovrà fare spazio a Belotti. L'uzbeko era destinato al Bologna, con cui ha già l'accordo, ma manca il via libera delle due società ancora distanti. La Roma ha abbassato la sua richiesta iniziale di 15 milioni di euro per l'attaccante ma vuole cederlo in prestito con obbligo di riscatto, i rossoblù chiedono il diritto sicuri della permanenza di Arnautovic. Fra oggi e domani sono previsti nuovi incontri fra le due dirigenza. In caso di partenza di Shomurodov la Roma chiuderebbe immediatamente per Belotti.