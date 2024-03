Primavera 1: il big match tra Roma e Inter finisce in equilibrio

Termina con un nulla di fatto il big match di Primavera 1 tra Roma e Inter, con i giallorossi che inseguono proprio i nerazzurri in vetta alla classifica. Un inizio complicato per i padroni di casa, sotto al 17' dopo una serie di attacchi nerazzurri per il gol di Spinaccé, servito ottimamente da Motta e sfruttando un errore difensivo di Plaia. La Roma reagisce e al 28' si fa sentire con Alessio e Marazzotti, murati da Raimondi, ed è proprio Marazzotti che in finale di primo tempo trova Graziani che con un cross serve Pagano per il gol del pareggio. L'inizio di secondo tempo sembra premiare l'Inter, che segna con Berebruch ma secondo l'arbitro, contrariamente ai replay, il pallone non ha varcato la linea di porta. Sei minuti dopo, al 59', Mannini salva su Spinaccé ad un passo dal gol, ma è di fatto l'ultima occasione per gli ospiti, che rischiano anche di subire il gol del 2-1 nel finale, ma Raimondi salva su Cherubini da ottima posizione. Resta così a quattro punti dalla vetta occupata dall'Inter la Roma, che continua la sua rincorsa.

Il tabellino

Marcatori: 17' Spinacce (I), 45' Pagano (R).

ROMA (4-3-3): 12 Marin; 16 Mannini, 2 Plaia, 13 Keramitsis, 14 Oliveras; 30 Graziani, 37 Romano (26 Ivkovic 90'), 10 Pagano; 22 Marazzotti (9 Misitano 74'), 24 Alessio, 7 Cherubini.

A disposizione: 41 Marcaccini, 3 Ienco, 6 Chesti, 18 Nardozi, 19 D'Alessio, 21 Vetkal, 25 Reale, 29 Mlakar, 38 Della Rocca.

Allenatore: Federico Guidi.

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante, 33 Alexiou, 13 Motta (3 Cocchi 79'); 44 Akinsanmiro (14 Berenbruch 50'), 5 Bovo, 8 Di Maggio; 10 Kamate (11 Quieto 90'), 22 Spinacce (36 Lavelli 79'), 7 Owusu.

A disposizione: 12 Tommasi, 23 Maye, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 30 De Pieri, 31 Zanchetta.

Allenatore: Cristian Chivu.

Ammoniti: Owusu (I), Bovo (I), Aidoo (I), Mannini (R).

Arbitro: Zago

Assistenti: Croce-Cesarano.