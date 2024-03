UniPomezia - Tor Sapienza, la presentazione di Morbidelli "Squadra in difficoltà ma che non molla mai"

Ultima fatica prima della sosta pasquale per l’Unipomezia, che domenica al Comunale ospiterà la Pro Calcio Tor Sapienza. La capolista sa di partire con i favori del pronostico, ma è anche consapevole che nessun avversario sarà disposto a stendere tappeti rossi davanti alla banda di mister Casciotti: “Affronteremo una squadra in difficoltà ma che non molla mai – sottolinea Alessandro Morbidelli, attaccante rossoblù pronto a guidare ancora una volta il miglior attacco del Girone B – come dimostrato contro di noi all’andata, con il Gaeta una settimana fa ed anche contro il Terracina. Certamente verranno in casa nostra con l’obiettivo di portare via punti importanti per i loro obiettivi, ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare una volta scesi in campo. Sarà importante gestire la gara con pazienza ed attenzione per raggiungere i tre punti che, per noi, sono l’unica cosa che davvero conta in questa gara. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta, come abbiamo sempre fatto dall’inizio del campionato fino ad oggi”. La corsa a tre con Terracina e Certosa sta rendendo il campionato appassionante: tutte le contendenti sanno che un minimo passo falso, in questa fase, può costare carissimo. Come conferma lo stesso Morbidelli: “I punti pesano davvero molto in questo momento del campionato. La nostra forza, grazie al lavoro dello staff tecnico, è sempre stata quella di pensare gara dopo gara senza guardare ai risultati altrui. L’unico nostro obiettivo ad oggi è la partita di domenica, poi ci godremo la sosta ed infine torneremo in campo per le sfide che restano per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo proseguire sulla strada che abbiamo tracciato, perché sono sicuro che ci porterà a quell’obiettivo che inseguiamo da inizio stagione. E che abbiamo dimostrato di meritare”.

[ufficio stampa UniPomezia]