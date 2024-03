Eccellenza Lazio top5, i migliori della ventottesima giornata: Manuel Vittorini rilancia il Civitavecchia

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Manuel Vittorini del Civitavecchia come uomo copertina.

Il girone A: Vittorini rilancia il Civitavecchia

L'uomo copertina di questa settimana è nel girone A, ed è l'inossidabile Manuel Vittorini, autore di una doppietta nella vittoria esterna del suo Civitavecchia ai danni del Pescatori Ostia. Due gol cruciali del classe '89 che regalano i tre punti ad un Civitavecchia alla sola seconda vittoria in otto partite. Due gol anche per Andrei Mocanu, che nel 4-1 esterno al Villalba è protagonista con due gol che proiettano il suo Aurelianticaurelio a 47 punti nel girone A. Chiude la carrellata il solito Alessio Damiani, che raggiunge quota 100 gol in maglia W3 Maccarese nel successo sofferto con il Valmontone spinto da una sua doppietta che mantiene la W3 in testa al girone.

Il girone B: Pesce tiene il ritmo dell'UniPomezia

Nel girone B non mancano le doppiette "in alta quota", con Nicolas Pesce che ne mette in rete due nella vittoria sul campo del Nettuno, mantenendo il Terracina a due punti dalla vetta occupata dall'UniPomezia. Due gol che potrebbero dire salvezza per Flavio Prioteasa e il Vicovaro, con due gol cruciali per il 4-2 ai danni del Centro Sportivo Primavera nel delicato scontro salvezza.