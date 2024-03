Anzio - Nocerina, le parole di Pietro Bencivenga: "Con l'Atletico Uri ci è mancata un po' d'intensità"

Torna a parlare Pietro Bencivenga, uno dei protagonisti di questa stagione dell'Anzio in Serie D. L'ala classe '98 ha parlato, intervistato dalla pagina ufficiale del club, dei suoi pensieri nell'ultimo periodo e le prospettive dell'Anzio, che sarà impegnato con la Nocerina nella prossima sfida di D, alla ricerca di punti per una classifica che li vede a quattro punti dalla salvezza.

L'intervista integrale

- Pietro, partiamo dall’attualità e dalla buona prestazione di Ischia. Ritieni che la squadra abbia reagito nel modo migliore alle ultime avversità, compresi alcuni arbitraggi molto discutibili?

“Di arbitri non parlo mai perché sono convinto che gli errori possono capitare da tutte le parti e quindi alla fine può esserci una compensazione. Preferisco sempre parlare di campo, e mi rincuora aver visto sempre un Anzio a testa alta, tranne probabilmente la sfida contro l’Atletico Uri in cui ci è mancata un po’di intensità. Ad Ischia non era facile, avevamo una squadra rimaneggiata, ma gli undici che sono andati in campo hanno dato il massimo giocando alla pari contro una delle migliori realtà del girone”.

- Quest’anno ci hai preso gusto ad entrare nel tabellino dei marcatori. Prima si parlava di te in termini lusinghieri, ora che sei anche più prolifico, ti senti di aver raggiunto la piena maturità calcistica? Ti onora il fatto di essere il miglior marcatore anziate?

“Cerco sempre di migliorare, quest’anno vedo di più la porta e questo è un bene soprattutto per la squadra, anche perché non sempre siamo cinici sotto porta, ma d’altronde è anche vero che il nostro obiettivo è la salvezza, quindi non possiamo pretendere di essere perfetti. Ovviamente sono molto felice di segnare molte reti con questa maglia”.

- Siamo ormai alla vigilia del rush finale del campionato. Nello spogliatoio c’è ancora la ferma convinzione di centrare la salvezza diretta? Avete consultato il calendario delle ultime giornate o ignorate le tabelle per scaramanzia?

“Io sono proiettato come tutti i miei compagni sulla prossima sfida con la Nocerina, non è un luogo comune ma credo sia la filosofia migliore da seguire per poter conseguire i risultati. Ci crediamo con tutte le forze alla salvezza diretta, ci sono quattro punti da recuperare e ancora diverse sfide complicate all’orizzonte, ma faremo di tutto per centrare l’obiettivo”.