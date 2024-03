Primavera 1, Lazio: La Lazio non lascia scampo al Bologna, Gonzalez e Di Tommaso sugli scudi

Posticipo d'oro per la Lazio giovanile, che schianta il Bologna al Fersini di Formello e si porta al terzo posto, a meno due dalla Roma seconda e meno sei dalla capolista Inter.

La cronaca

La Lazio è arrembante sin dal fischio d'inizio, e dopo solo due minuti si guadagna un calcio di rigore per fallo su Di Tommaso, prontamente realizzato da Diego Gonzalez. La Lazio però si abbassa troppo, e nel finale di primo tempo rischia prima al 32' sulla conclusione murata di Ravaglioli e poi al 42', con il palo preso in pieno da Byar. La Lazio approccia con un piglio diverso il secondo tempo, sfiorando il gol con Sulejmani che da pochi passi sbuccia male il tiro. Al 63' è la fortuna ad aiutare il Bologna, con Amey che salva sulla linea la conclusione di Di Tommaso. Cinque minuti dopo lo scatenato Di Tommaso mette il vantaggio definitivo sul match, chiudendo al volo l'assist perfetto di Gonzalez. Al 76' il Bologna va vicino ad accorciare, ma nel parapiglia successivo ad una mischia in area nessuno riesce a ribadire la palla in rete. Tre minuti dopo è Gonzalez a chiudere la partita e la sua doppietta, per una Lazio che continua a stupire in Primavera 1.

Il tabellino

LAZIO-BOLOGNA 3-0

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Bordon, Zazza, Milani; Di Tommaso (90′ Bigotti), Nazzaro, Sardo (69′ Napolitano); Gonzalez (80′ Balde), Sulejmani (80′ Di Gianni), Fernandes (80′ Cappelli).

A disp.: Renzetti, Kone, Tredicine, Ferrari, Bordoni, Cuzzarella.

All.: Sanderra

BOLOGNA (3-5-2): Bagnolini; Amey, Diop, Svoboda; Nezirevic (65′ Tonin), Byar, Rosetti (54′ De Luca), Menegazzo (83′ Hodzic), Baroncioni (83′ Carretti); Ravaglioli, Mangiameli (65′ Tordiglione).

A disp.: Pessina, Happonen, Kongslev, Mercier, Mukelenge, Lai.

All.: Magnani (Morara in panchina)

Arbitro: Ursini di Pescara

Ammoniti: Sardo (L), Amey, Baroncioni, Carretti, Menegazzo, Rosetti (B)

Espulsi: –

Marcatori: 2, 79′ Gonzalez (L), 68′ Di Tommaso (L)