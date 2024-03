Certosa - Lodigiani, la presentazione di Ciuferri "Mancano sei finali e vogliamo vincerle tutte"

Sei gare ancora da giocare e un sogno da inseguire fino alla fine. La prossima tappa del Certosa è tra le mura di casa, in via di Centocelle arriva la Lodigiani che rappresenta un avversario sicuramente tosto e che sta attraversando un ottimo momento di forma. Anche la squadra di Russo continua a viaggiare a vele spiegate restando incollata alle prime due della classe. L'ultima vittoria ad Anagni ha contribuito ad affrontare al meglio la settimana, come afferma il difensore Massimo Ciuferri: “In settimana ci siamo allenati molto bene consapevoli di aver vinto su uno dei campi più difficili del girone e contro una delle squadre più in forma. Ciononostante abbiamo subito dovuto archiviare questa grande vittoria per preparare la partita contro la Lodigiani, una squadra molto forte, messa bene in campo e che all’andata ci ha messo in difficoltà. Sarà la prima di sei finali che ci aspettano, la affronteremo sereni provando a vincere come stiamo cercando di fare dall’inizio del campionato, consapevoli della forza e dello stato di forma dell’avversario ma anche del percorso che finora abbiamo fatto e con l’obiettivo di dargli seguito per restare in scia di Unipomezia e Terracina. La squadra ed io stiamo molto bene, spero di poter dare il mio contributo per tenere il passo delle prime due e per continuare a sognare, con l’obiettivo di vincerle tutte e sei. Poi a fine anno tireremo le somme e faremo i complimenti a Terracina ed Unipomezia, o chi per loro, se saranno stati più bravi di noi”.

[ufficio stampa Certosa]