Primavera 1, Roma: la banda Guidi non lascia scampo alla Fiorentina, è umiliazione storica al Viola Park

Per una Roma che pareggia a Firenze ce n'è un'altra che vince, e lo fa dominando. I ragazzi di mister Guidi hanno dominato la sfida della venticinquesima giornata di Primavera 1 distruggendo la Fiorentina al Viola Park con un durissimo 6-1, confermando la seconda piazza del girone e approfittando del pari dell'Inter per volare a meno quattro dalla vetta. Una sfida in realtà iniziata sotto i peggiori presupposti, con i viola avanti dopo solo sei minuti con Caprini che punisce la Roma dopo il gol sbagliato da Graziani poco prima. La Roma non demorde e in cinque minuti ribalta completamente il match, prima con Graziani al 18' che si rifà del gol sbagliato e poi al 22' con Joao Costa che servito da Cherubini solo davanti al portiere non sbaglia. La Fiorentina si riorganizza e chiude il primo tempo in crescendo, con due occasioni capitate ad Harder. La differenza la fa il rientro in campo, con Graziani che dopo solo un minuto salta il portiere e firma 3-1 e doppietta personale. Il gol spezza le reni dei Viola, che al 56' cedono completamente il match sullo splendido tiro da fuori di Pisilli che vale il 4-1. Il finale è pura accademia con una Roma che dà l'impressione di poter segnare ad ogni discesa. Arrivano quindi le due ciliegine, prima sull'asse Cherubini-Marazzotti-Alessio al 66' per il 5-1 e poi Cherubini cinque minuti dopo, che approfitta di una Fiorentina allo sbando per il definitivo 6-1.

Il tabellino

FIORENTINA - ROMA 1-6 (6' Caprini, 18', 46' Graziani, 22' Costa, 56' Pisilli, 66' Alessio, 71' Cherubini)

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli; Sene, Rubino, Caprini; Braschi.

A disp.: Dolfi, Vigiani, Scuderi, Vitolo, Denes, Spaggiari, Gudelevicius, Sadotti, Maggini, Balbo, Padilla.

Allenatore: Galloppa

Roma (4-3-3): Marin; Mannini, Plaia, Keramitsis, Oliveras; Graziani, Romano, Pisilli; Costa, Alessio, Cherubini.

A disp.: Kehayov, De Franceschi, Ienco, Chesti, Misitano, D'Alessio, Vetkal, Marazzotti, Ivkovic, Mlakar, Mirra.

Allenatore: Guidi