Indomita Pomezia - Atletico Torrenova 2-0, le parole di Pecci e Vultaggio "Vogliamo migliorarci sempre"

L'Indomita Pomezia non ha perso tempo e nell'ultimo turno di campionato ha ritrovato il sorriso vincendo 2-0 tra le mura amiche contro l'Atletico Torrenova riscattando subito la sconfitta di settimana scorsa contro il Ceccano. A commentare il successo ci sono Alessandro Pecci e Niccolò Vultaggio: "Sicuramente abbiamo fatto una buona partita - commenta Alessandro -, non era per nulla facile rialzarsi dopo la sconfitta col Ceccano. Giocavamo anche in casa quindi dovevamo dare il meglio. Le prossime tre gare sono tre finali e dovremo mantenere alto il livello per poi tirare le somme e vedere dove ci avranno portato i risultati. È stata un'ottima vittoria contro un buon avversario - analizza invece Niccolò -, siamo riusciti anche a non subire gol, il che rappresenta un valore aggiunto al successo. Sono stati punti fondamentali sia per riattaccarci alla testa della classifica che per staccarci dalla zona play out". I due gialloneri commentano poi l'andamento del gruppo finora: "Non eravamo partiti per essere così in alto - spiega Alessandro -, stiamo cercando di dare il massimo e il nostro unico obiettivo è quello di migliorarci ogni giorno. Secondo me - procede Niccolò - è stato un percorso sorprendente finora, è stata costruita una squadra dall'età media giovane quindi le aspettative potevano non essere molto alte. Però da giocatore dico che non mi sorprende perché il gruppo è valido e compatto, siamo un vero gruppo di amici". Infine vengono analizzati il rapporto con la squadra e gli obiettivi futuri: "Mi sono trovato sempre bene - dice Alessandro -, siamo un gruppo giovane e ci sono quindi anche miei coetanei in squadra. Questo è il primo anno di prima squadra e avere anche mio fratello nel gruppo sicuramente mi ha aiutato, devo dire che siamo molto uniti. Sicuramente arrivare fino in fondo sarebbe oltre le aspettative - conclude Niccolò - però il nostro obiettivo primario dev'essere rimanere nella parte alta della classifica".

[ufficio stampa Indomita Pomezia]