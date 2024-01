Promozione Lazio, i risultati dei gironi A, B, C e D per la diciannovesima giornata

Si è conclusa ieri la diciottesima giornata dei gironi A, B, C e D di Promozione Lazio, con tanto in palio e delle lotte per salire in Eccellenza che continuano ad essere molto equilibrate.

Il girone A

Dominano senza problemi le due prime della classe, Urbetevere e Tolfa. La capolista Urbetevere schianta il Parioli in trasferta in un 4-0 firmato da Trincia e si tiene ad un punto di vantaggio, mentre la Tolfa dilaga in casa per 7-0 sul malcapitato Ostiense, con tanto di sei marcatori diversi. Alle loro spalle cede il passo il Palocco, battuto dal Santa Marinella con la doppietta di uno straripante Tabarini.

Il girone B

Continua la corsa del Rieti, che passa a Cantalice con i gol di Politanò, Pezzotti e Cavallari. Risponde con un 4-0 interno a firma di Collacchi il Monterotondo, straripante in casa contro il Velletri. Continua a comandare la classifica proprio il Rieti, con quattro punti di vantaggio sul Monterotondo. Nella zona retrocessione si segnala la vittoria del Setteville Caserosse, avanti di misura con il gol di Zannetti a specie dell'Athletic Soccer Academy.

Il girone C

Pari a reti bianche per il capolista Grifone, fermato in casa dall'Ottavia. Ne approfitta il Morandi, che accorcia ad otto punti con il 3-0 a spese del Futbol Montesacro. A un punto e una posizione sotto al Morandi vince anche il Fiumicino, con un 4-1 contro lo Zena Montecelio con ben quattro marcatori diversi, riposa invece la quarta classificata Rocca Priora. In zona salvezza batte un colpo il Torrino, che aggancia i playout battendo per 2-0 la De Rossi.

Il girone D

Restano appaiate Paliano e Ceccano in vetta al girone D. Il Paliano se la cava in una partita complicatissima contro la Vis Subiaco, aggrappandosi alla doppietta di Gabrieli. Il Ceccano invece vince ad Ardea con un 3-1 a firma Movila Bignani e Compagnone. Vince anche il Casal Barriera terzo, e resta a due punti dalla vetta, corsaro a Vescovio grazie a Brighi, e lo Sporting Montesacro quarto, con Franco mattatore a Sant'Angelo Romano con una tripletta.

I tabellini

GIRONE A

BORGO PALIDORO-OSTIANTICA 2-1

CITTA’DI CERVETERI-DUEPIGRECOROMA 1-0

FREGENE MACCARESE-CANALE MONTERANO 2-1

NUOVA PESCIA ROMANA-SORIANESE 2-0

RONCIGLIONE UNITED-TARQUINIA 1-0

SANTA MARINELLA-PALOCCO 3-0

PARIOLI-URBETEVERE 0-4

TOLFA-POLISPORTIVA OSTIENSE 7-0

RIPOSA: CASTEL S.ELIA

GIRONE B

ATLETICO LODIGIANI-RIANO 0-3

MONTEROTONDO-VJS VELLETRI 4-0

SETTEVILLE CASEROSSE-ATHLETIC SOCCER ACADEMY 1-0

VIVACE GROTTAFERRATA-POGGIO MIRTETO 1-1

CANTALICE-F.C. RIETI 1936 1-3

FIANO ROMANO-TOR LUPARA 6-0

VITERBESE-REAL SAN BASILIO 1-2

SETTEBAGNI-SANPOLESE 1-1

RIPOSA: VALLE DEL PESCHIERA

GIRONE C

BELLEGRA-VIGOR PERCONTI 3-1

FIUMICINO-ZENA MONTECELIO 4-1

GRIFONE-OTTAVIA 0-0

MORANDI-FUTBOL MONTESACRO 3-0

TORRINO-POLISPORTIVA OSTIENSE 2-0

VILLA ADRIANA-SPES MUNDIAL 2-2

FONTE MERAVIGLIOSA-SPORTING ARICCIA 2-3

VELLETRI-GRIFONE GIALLOVERDE 1-1

RIPOSA: ROCCA PRIORA

GIRONE D

ATLETICO VESCOVIO-CASAL BARRIERA 0-1

FALASCHELAVINIO-ATLETICO MORENA 1-0

CITTA’DI PALIANO-VIS SUBIACO 3-2

POLISPORTIVA S.ANGELO ROMANO-SPORTING MONTESACRO 2-3

POLISPORTIVA TECCHIENA-ATLETICO LARIANO 1-1

COLONNA-VALLE MARTELLA 3-3

VIRTUS ARDEA-CECCANO 1-3

INDOMITA POMEZIA-ATLETICO TORRENOVA 2-0

RIPOSA: SPORTING SAN CESAREO