Eccellenza Lazio top5, i migliori della ventunesima giornata: Marco Lupi tiene l'UniPomezia in vetta

Torna l'Eccellenza e come sempre la top5 di RomaToday per i gironi A e B del Lazio, che questa settimana vede Marco Lupi dell'UniPomezia come uomo copertina.

Il girone A: il Valmontone sulle spalle di Danieli

Nel girone A c'è la grande prestazione di Giuseppe Danieli. L'attaccante classe '88 ha regalato la vittoria al suo Valmontone con una doppietta nell'1-3 esterno sul campo dell'Audace. Tre punti importanti per il Valmontone, che si distacca sempre più dalla zona salvezza ed è a soli sette punti di distanza dal secondo posto. In altissima classifica c'è un'altra doppietta, quella di Jody Fiorentini nel 2-0 del Pomezia in trasferta contro l'Astrea che permette ai suoi di tenere la vetta del girone.

Il girone B: Lupi tiene in testa l'UniPomezia

Il giovane centrocampista del 2001 Gabriele Esposito ha messo a segno un gol che vale i tre punti e forse anche qualcosa di più per il suo Monte San Biagio, vittorioso nello scontro con la Lodigiani che porta il Monte ad un punto dalla salvezza diretta. La copertina però va a Marco Lupi, fondamentale con una doppietta nel 3-0 alla Racing Ardea che permette all'UniPomezia di respingere l'assalto alla capolista del Terracina. Chiude la carrellata Benedetto Di Vito del Gaeta, che prolunga il periodo stentato del Colleferro nel 3-1 interno ai danni dei colleferrini.