Eccellenza Lazio, i risultati della ventunesima giornata: l'Amatrice Rieti travolge il Ladispoli, l'UniPomezia cala il tris all'Ardea

Si è conclusa la ventunesima giornata dei gironi A e B di Eccellenza Lazio.

Il girone A: Nessuna variazione in testa

Continua la marcia delle prime quattro nel girone A. La capolista Pomezia ringrazia la doppietta di Fiorentini e sbanca anche il campo dell'Astrea, mentre il Montespaccato ha gioco facile del Campus EUR fresco di arrivo del nuovo tecnico Mastrodonato. Si aggrappa al solito Damiani la W3 Maccarese, che resta a tre punti dalla vetta espugnando il campo della Romulea con i gol al 5' e 25' del primo tempo del suo bomber. Chiude il quartetto di testa, appaiato alla Maccarese, l'Amatrice Rieti, dominante in casa con la doppietta di Alessandro e i gol di Rossi e Mattei contro il malcapitato Academy Ladispoli. La sfida salvezza Luiss - Pescatori Ostia termina con un 1-1 firmato da Sarrocco e De Santis, che aiuta più gli ostiensi a rosicchiare un punto all'Audace e ad andare a quattro punti dai playout.

Il girone B: UniPomezia e Terracina continuano a vincere

Anche nel girone B comanda la coppia di testa. Si prende i tre punti a domicilio il Terracina, che nella trasferta contro il Centro Sportivo Primavera vince 2-0 con i gol di Pesce e Bellante. Tutto semplice anche per l'UniPomezia, con il 3-0 alla Racing Ardea firmato da Pacchiarotti e la doppietta di Lupi. Frena invece il Certosa, che cede alla Vis Sezze nonostante il vantaggio di Pompili dopo dieci minuti. Di Vito e Sequino trascinano il Gaeta e prolungano la crisi del Colleferro, sempre più giù in classifica, mentre l'Anagni si è fatta fermare dal fanalino di coda Ferentino nell'anticipo del sabato. In zona salvezza vince solo il Monte San Biagio, che ringrazia Esposito e batte la Lodigiani per andare ad un punto dalla zona salvezza.

I tabellini

ECCELLENZA GIRONE A

SSA RIETI – ACADEMY LADISPOLI 4-1

CITIZEN ACADEMY – ARANOVA 0-1

MONTESPACCATO – CAMPUS EUR 3-0

AURELIANTICAURELIO – CIVITAVECCHIA 0-0

LUISS – PESCATORI OSTIA 1-1

VILLALBA OCRES MOCA – FC VITERBO 0-2

ASTREA – POMEZIA 0-2

AUDACE – VALMONTONE 1921 1-3

ROMULEA – W3 MACCARESE 1-2

ECCELLENZA GIRONE B

VIS SEZZE – CERTOSA 3-1

FERENTINO – CITTA’ DI ANAGNI 1-1

VICOVARO – CITTA’ DI FORMIA 1-0

GAETA – COLLEFERRO 3-1

MONTE SAN BIAGIO – LODIGIANI 1-0

PRO CALCIO TOR SAPIENZA – NETTUNO 2-2

UNIPOMEZIA – RACING ARDEA 3-0

ATLETICO PONTINIA – ROCCASECCA 0-1

CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – TERRACINA 0-2