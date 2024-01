Serie D girone F e G, i risultati della ventesima giornata: Il Trastevere ritrova la vittoria, perde l'Ostiamare

Si è conclusa la ventesima giornata dei gironi F e G di Serie D, con tante squadre laziali impegnate e ben tre derby nel girone G, tutti terminati con risultati molto equilibrati.

Il girone F

La sfida salvezza finisce con più dubbi che certezze per il Tivoli, che cede nella trasferta di Termoli al gol di Burzio e regala tre punti ad una diretta concorrente. I tiburtini ora scivolano al quartultimo posto, a tre punti dall'ultimo posto salvezza ma anche a soli due punti di vantaggio sul Vastogirardi, penultimo con una partita in meno. Smuove la classifica il Real Monterotondo, un punto e una posizione sotto il Tivoli, con Cardillo che al 79' risponde al rigore di Banegas e regala un punto pesante ai suoi. Vince ancora il Roma City, che sbanca Chieti grazie a Di Renzo e approfitta della sconfitta del Senigallia con il Matese per volare ad un solo punto dalla zona playoff.

Il girone G

In una giornata piena di derby si inizia da chi non l'ha giocato, ovvero l'Ostiamare che perde per 3-2 a Nocera Inferiore e scivola fuori dalla zona playoff, superati proprio dalla Nocerina. L'Ostiamare ha reagito dopo essere stato sotto di due gol, con l'uno-due Bernardini-Icardi che tra il 21' e il 30' hanno rimesso la sfida in parità, salvo subire la doccia fredda del gol vittoria di Gaetani in pieno recupero. Vince per la prima volta nel 2024 il Trastevere, che batte la Nuova Florida nel derby grazie a Tortolano e Mastropietro, nonostante la sofferenza finale dopo il 2-1 di Jelicanin. Cade ancora la Boreale, che subisce la doppiettà di Sfanò e vede il distacco dai playout aumentare a quattro punti. Stop a sorpresa per la Cynthialbalonga, battuta dall'anzio con un gol per tempo di Bencivenga e Lilli e che esce così dai playoff, permettendo però all'Anzio di uscire dalla zona playout e di salire nella tranquillità.

I tabellini

SERIE D GIRONE F

TERMOLI - TIVOLI 1-0

CHIETI - ROMA CITY 0-1

REAL MONTEROTONDO - L'AQUILA 1-1

SERIE D GIRONE G

NOCERINA - OSTIA MARE 3-2

ROMANA FC - BOREALE 2-1

TRASTEVERE - NUOVA FLORIDA 2-1

ANZIO - CYNTHIALBALONGA 2-0