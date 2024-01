Sconfitta dolorosa per la Roma Primavera, il Torino cala il tris al Tre Fontane

Arriva dopo due vittorie di fila la sconfitta per la Roma Primavera, che cede il passo contro il Torino e viene sorpassato proprio dai piemontesi al secondo posto di Primavera 1. Complice anche l'assenza di capitan Cherubini, i romanisti non sono sembrati mai in partita, e ad eccezione del gol di Pisilli nel secondo tempo non hanno mai dato l'impressione di poterla ribaltare.

Il primo tempo

La Roma parte bene, reclamando anche un rigore all'11' per un tiro di Joao Costa che sembra trovare il tocco di mano di un difensore del Torino. Il gol arriva quindi come una doccia fredda, con Njie che sorprende al 19' un non perfetto Marin con un tiro dalla distanza. Joao Costa e Pagano ci provano, ma una Roma frastornata concede il 2-0 ad uno scatenato Perciun, che dopo aver saltato Pisilli supera anche Vetkal e conclude la sua splendida azione personale con un tiro a giro che si infila sotto l'incrocio dei pali.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con la Roma che si rende pericolosa da fuori area con Pisilli e Oliveras, e sul tiro di quest'ultimo Misitano manca il tap-in che sarebbe valso l'1-2 di casa. Ci pensa Pisilli ad accorciare le distanze, servito al 59' da Pagano non sbaglia e riporta in partita la Roma. Un momento però che dura poco, complice l'assolo di Njie che salta tutta la difesa della Roma e poi passa a Dell'Aquila che deve solo chiudere comodamente in rete. La Roma ci prova timidamente ma il match di fatto finisce sull'espulsione di Keramitsis, che si prende un secondo giallo ingenuo strattonando Njie e lasciando la Roma in dieci, che chiude senza colpo ferire.

Il tabellino

ROMA-TORINO 1-3 (19' Njie, 29' Perciun, 59' Pisilli, 69' Dell'Aquila)



ROMA (4-3-3): Marin; D'Alessio (72' Golic), Plaia, Keramitsis, Oliveras (79' Romano); Pisilli, Vetkal (72' Bah), Pagano; Joao Costa (79' Ienco), Misitano (66' Mlakar), Mannini.

A disp.: Kehayov, De Francechi, Chesti, Zefi, Nardozi, Graziani.

All. Federico Guidi



TORINO (4-4-2): Abati; Marchioro, Bianay-Balcot, Mendes, Muntu; Ciammaglichella (58' Savva), Dalla Vecchia, Perciun, Njie; Dell'Aquila (76' Longoni), Gabellini (81' Franzoni).

A disp.: Bellocci, Proietti, Mahari, Rettore, Acar, Bonadiman, Di Paolo, Keita.

All. Giuseppe Scurto