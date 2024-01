Arriva dall'Olanda l'ultimo rinforzo della Nuova Florida

Continua la campagna di rafforzamento della Nuova Florida, che ha pescato in Olanda il suo nuovo acquisto, anche per coprire il buco lasciato dalla partenza di Samuele Vianni. Si tratta della punta olandese Kai van Rijswick, in arrivo dopo l'esperienza dal club cipriota Akrotiri e con un passato in Eerste Divisie. Il 24enne infatti ha militato nella seconda divisione olandese con la maglia del Cambuur. Kai è un figlio d'arte, con il padre René che è stato a lungo in Eredivisie con le maglie di Nec Nimegen e Cambuur.

Il comunicato del club

Il 2024 biancorosso inizia con una bomba di mercato! La Società è lieta di annunciare l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive di Van Rijswijk. Kai è un attaccante olandese classe ‘99, con alle spalle diverse presenze in Nazionale U21 ed Eredivisie. Proviene dal campionato Cyta Championship di Cipro, dove ha messo a referto 11 reti in 17 partite. Benvenuto in biancorosso, Kai!