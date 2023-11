Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 novembre

Weekend di metà novembre, le temperature scendono e le piogge lasciano un po' più spazio al sole. Sarà un perfetto fine settimana invernale per andare ad esplorare la città, tra mercatini e mostre, o magari per organizzare una gita fuori porta, ammirando il foliage e mangiando qualcosa di buono e tradizionale nelle varie sagre e feste sparse nel Lazio.

Il weekend alle porte, infatti, sarà anche quello di San Martino, con appuntamenti dedicati al vino novello e non solo. RomaToday, come ogni settimana, vi suggerisce 13 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 novembre a Roma e dintorni:

Vintage Market

Sabato 11 e domenica 12 novembre torna a Piazza Ragusa il Vintage Market. Più di 200 espositori provenienti da tutta Italia si riuniranno in via Tuscolana 179. Si potrà trovare anche una qantità infinita di vinili, oltre ad abbigliamento e accessori vintage. Ci saranno, come di consueto due aree food & beverage per rifocillarsi e un'ampia area dedicata ai bambini con giochi e laboratori. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La mostra felina

"Perché io so io e voi non siete… un gatto!” è lo slogan di SuperCat Show 2023, la mostra felina internazionale alla 25esima edizione interamente dedicata ai gatti. Si terrà sabato 11 e domenica 12 novembre alla Nuova Fiera di Roma. Saranno due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi, spettacoli per grandi e piccini. Ci sarà poi il Mago Lupis, già concorrente di Italia’s Got Talent 2022, e la sua compagna vestita da Cat Woman, che stupiranno tutti con lo spettacolo “Magia, illusione e divertimento felino”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il concerto di Giorgia

Dopo il successo del brano "Parole dette male", che l'ha vista tornare a Sanremo a distanza di 22 anni, Giorgia ha iniziato il suo lungo tour 2023 nei teatri e nei palasport di tutta Italia. Il suo nuovo album "Blu" arriverà nella Capitale l'11 novembre presso il Palazzo dello Sport. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il concerto degli Zero Assoluto

Dopo Giorgia, sempre al Palazzo dello Sport, ma domenica 12 novembre, ci saranno gli Zero Assoluto. Il duo romano, composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, si esibirà dal vivo con un concerto evento in cui proporranno tutta la loro discografia ripercorrendo i loro 20 anni di carriera, dai successi dei primi anni duemila fino agli ultimi brani usciti e non mancheranno ospiti e sorprese. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Japan Days

Tornano i Japan Days organizzati dal Mercatino Giapponese con il classico appuntamento pre-natalizio e il consueto format incentrato sul mondo e la cultura del Giappone in tutte le sue sfumature. Ci si potrà immergere per un intero weekend tra le atmosfere tipiche delle sagre giapponesi Matsuri, oltre allo shopping tra i più di 120 espositori selezionati da tutta la penisola, si potrà assistere a dimostrazione di arti marziali, spettacoli, show case e talk, partecipare ai numerosi workshop per grandi e piccoli sulle arti del Sol Levante e tanto altro, tutto rigorosamente made in Japan. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La fiera del cioccolato artigianale

La fiera del cioccolato artigianale arriva a Tivoli dal 9 al 12 novembre. Tra chiese, palazzi, ville e siti archeologici, il prossimo fine settimana sarà possibile avvicinarsi al dolcissimo mondo di Choco Italia. In Piazza Giuseppe Garibaldi, da giovedì 9 a domenica 12 novembre, ingresso libero e gratuito dalle ore 10 a mezzanotte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo Millennium

Torna il Circo Millennium a Roma con un nuovo spettacolo intitolato “Mundial”. Sarà l’unico circo presente nella Capitale e sarà allestito nell’area delle Capannelle, area che già l’anno scorso lo ospitò nel periodo natalizio. Mundial è un concentrato di artisti provenienti da tutto il mondo in 2 ore di spettacolo mozzafiato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Eco & Chic Market

A San Lorenzo, nel weekend, l'appuntamento è con l'artigianato di qualità: come ogni seconda domenica del mese, in piazza dell'Immacolata, proprio davanti la chiesa, si svolge l'Eco & Chic Market, un progetto nato a gennaio 2022 ad opera dell'associazione culturale EticArte. La grande e spaziosa piazza ospita sempre una quarantina di stand altamente selezionati, con maggioranza di artigianato artistico, ma anche vintage lavato ed igienizzato, prodotti naturali, prelibatezze, cosmesi naturale, libri per bambini e oggetti rari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Anima Verde Market

Arriva Anima Verde Market alla Città dell'Altra Economia, l’appuntamento fisso domenicale nel cuore del piazzale dell’Ex Mattatoio, ad ingresso gratuito. Artigiani e creativi di ogni genere, operatori del benessere, produzioni green e sostenibili, mercatino degli oggetti di seconda mano, vintage e riciclo, tutto quello che troverete nello spazio davanti ai prati ed allo storico Caffè Boario. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Castagnata di novembre ad Anzio

Torna, dal 10 al 12 novembre, la "Castagnata di Novembre" ad Anzio. Un appuntamento giunto alla sua 20esima edizione, che si svolgerà presso il Campo dell'Oratorio ss. Pio e Antonio nel Centro Storico di Anzio. Caldarroste, vino novello, e degustazione piatti tipici della tradizione locale marinara, dolci tipici, il cui ricavato andrà in beneficenza per opere caritative in collaborazione con la Caritas locale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della polenta

Sabato e domenica 11 e 12 novembre va in scena la XIII Sagra della Polenta a Nerola. Il menù propone la polenta condita con sugo si spuntature di maiale e salsiccia artigianale e le gustose bruschette con olio Evo Dop novello di Nerola e pomodoro. Dulcis in fundo, un bicchiere di vino locale. La polenta è servita nella tradizionale “scifetta” di legno, un souvenir da portare a casa come ricordo. Sono disponibili versioni vegetariane dei piatti in menù. La festa della polenta è accompagnata da musica dal vivo, mercatini all’aperto di produttori locali, passeggiate nei vicoli del centro storico di Nerola all’ombra del Castello Orsini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa dell'olio e del vino novello a Vignanello

Vignanello è pronta ad aprire il sipario sulla XXIII Festa dell'olio e del vino novello. Da venerdì 10 a domenica 12 novembre (e poi nel fine settimana successivo) ci saranno rievocazioni storiche e visite guidate, con percorsi del gusto per conoscere la produzione e la trasformazione di due eccellenti prodotti dell'enogastronomia italiana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Rola...Festa del Cornuto

A Rocca Canterano, sabato e domenica, c'è la festa più pazza di tutte: "La Sagra della Rola-Festa del Cornuto". Come da tradizione ci sarà il corteo burlesco che sfilerà per le vie del paese sia il sabato che la domenica. Negli stand si potranno gustare: fagioli con le cotiche, panini salsiccia e cicoria, i cecamariti (pasta tipica del posto), le role (castagne arrosto), arrosticini di pecora, patate fritte cacio e pepe e tanto vino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]