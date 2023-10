Japan Days mercatino giapponese

Tornano i Japan Days organizzati dal Mercatino Giapponese con il classico appuntamento pre-natalizio e il consueto

format incentrato sul mondo e la cultura del Giappone in tutte le sue sfumature; un evento che attira ormai stabilmente un pubblico numeroso ed entusiasta ad ogni edizione.



Ci si potrà immergere per un intero week end tra le atmosfere tipiche delle sagre giapponesi MATSURI, oltre allo shopping tra i più di 120 espositori selezionati da tutta la penisola, si potrà assistere a dimostrazione di arti marziali, spettacoli, show case e talk, partecipare ai numerosi workshop per grandi e piccoli sulle arti del Sol Levante, ci sarà tanta animazione, una zona bimbi per l'intrattenimento e per completare l'esperienza un'ampia area food rigorosamente made in Japan.



A tutto questo sarà possibile accedere gratuitamente e la manifestazione si svolge negli ampi e affascinanti spazi dello storico Ippodromo Comunale.





www.mercatinogiapponese.it