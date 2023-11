La fiera del cioccolato artigianale a Tivoli

La fiera del cioccolato artigianale arriva a Tivoli dal 9 al 12 novembre.

Tra chiese, palazzi, ville e siti archeologici, il prossimo fine settimana sarà possibile avvicinarsi al dolcissimo mondo di Choco Italia. In Piazza Giuseppe Garibaldi, da giovedì 9 a domenica 12 novembre, ingresso libero e gratuito dalle ore 10 a mezzanotte.

Firmata dall’Associazione Italia Eventi, l’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Allestimenti Fiere, con il patrocinio del Comune di Tivoli grazie al sindaco Giuseppe Proietti, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

“Siamo davvero entusiasti di raggiungere anche Tivoli. Una città ricca di storia e di fascino, che potrà accogliere i turisti e ingolosire i suoi abitanti grazie ai produttori che da anni, insieme a noi, intendono raccontare il Made in Italy delle piccole produzioni artigianali di qualità”, sottolinea Giuseppe Lupo, presidente dell’Associazione Italia Eventi.

La "Sana Merenda" e i prodotti di cioccolato

Un’iniziativa solidale e salutare: “La Sana Merenda”, in ogni tappa, propone ai visitatori del pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP. Realizzata in collaborazione con i panificatori locali, non solo intende promuovere merende di qualità, ma anche accendere i riflettori e sostenere le associazioni locali impegnate in progetti solidali.

Sono sette le regioni che, con i loro prodotti e produttori, caratterizzeranno questa quinta tappa autunnale a Tivoli di Choco Italia. Oltre ad alcune aziende laziali di dolci, dalla Toscana arriverà un dolce carico di cantucci, classici e non, accompagnati da tanti torroni morbidi.

Dal Molise giungeranno cremini e prodotti realizzati con il cioccolato di un’azienda di Campobasso. Dalla Campania caramelle, lecca lecca e marshmallow da Napoli e numerosi dolci al cioccolato e di tradizione partenopea. Dai Monti Picentini giungerà un’azienda agricola che proporrà la nocciola di Giffoni IGP declinata in vari prodotti, tra cui il croccante realizzato al momento. Irpini, invece, i dolci artigianali, i dolcetti morbidi al cioccolato e i mostaccioli. Da Capaccio Paestum arriverà del pregiato miele, accompagnato da diversi prodotti derivati.

Dalla Puglia biscotti e taralli dolci, mentre dalla Calabria arriverà un carico di liquirizia: dolce e grezza, caramelle e panetti per preparare il liquore con un’antica ricetta calabrese. Dalla Sicilia il croccante con le mandorle, il pistacchio ed il sesamo, realizzato sul momento. Non mancheranno i torroni, realizzati in loco in vari gusti, praline, cremini, cannoli siciliani, cassate e dolci con la pasta di mandorla.

Una rete internazionale per il cioccolato di qualità. The Chocolate Way rappresenta la prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa. L’obiettivo è promuovere e mettere in collegamento i distretti storici europei del cioccolato di alta qualità, per riscoprirne e promuoverne la tradizione, la cultura e il valore. Italia Eventi è uno dei membri di questa associazione internazionale.

Le prossime tappe di Choco Italia in tour

Dal 16 al 19 novembre: Roma (Area Mercato Testaccio)

Dal 23 al 26 novembre: Salerno Dolcissima – Festa del cioccolato artigianale e dei dolci natalizi (In occasione di Luci d’Artista)