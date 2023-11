Sabato 11 e domenica 12 novembre torna a Piazza Ragusa il Vintage Market. Più di 200 espositori provenienti da tutta Italia si riuniranno in via Tuscolana 179.

Ci sarà la presentazione del libro "Per amore tutto" di Patrizia Gradito e Nicola Viceconti, l'ultima produzione letteraria pubblicata da Rapsodia Edizioni nell'ambito del progetto "Novelas por la identità". Il progetto è incentrato sulla ricerca e/o scoperta della propria identità intesa come origine o anche come riscoperta di sé. Una narrativa fresca e coinvolgente, con tematiche sempre attuale trattata in modo diretto.

Al Vintage Market si potraà trovare, inoltre, una quantità infinita di vinili: una selezione di dischi degna del guinness dei primati (divisione per autori, per generi musicali, per canzoni, etc).

Le novità, naturalmente, si mescolano alle certezze. Presente il consueto e fornito padiglione dedicato interamente all'abbigliamento e agli accessori vintage, le 2 aree food & beverage per rifocillarsi e un'ampia area dedicata ai bambini con giochi e laboratori.

Ci saranno i migliori food & truck in circolazione di pasta, hamburger, snack veloci e dolci e poi la musica. La collaborazione con Indiepanchine procede a gonfie vele pure quest'anno e darà spazio ad artisti emergenti che possono mettersi in mostra per quello che sono. Siamo lontani dalle tracce di Spotify, qui la musica è vera e si ascolta live dalle voci dei cantanti e delle band.