Eco & Chic Market a San Lorenzo, il mercatino mensile

Torna in zona San Lorenzo l'appuntamento mensile con l'artigianato di qualità: ogni seconda domenica del mese, in piazza dell'Immacolata, proprio davanti la chiesa, si svolge l'Eco & Chic Market, un progetto nato a gennaio 2022 ad opera dell'associazione culturale EticArte.



La grande e spaziosa piazza ospita sempre una quarantina di stand altamente selezionati, con maggioranza di artigianato artistico, ma anche vintage lavato ed igienizzato, prodotti naturali, prelibatezze, cosmesi naturale, libri per bambini e oggetti rari.



Fra le proposte in vendita troviamo artigianato orafo, bijoux realizzati in materiali vari quali stoffa, resina, legno, metalli vari, ceramiche artistiche, illustrazioni d'autore, mosaici, oggetti in cartapesta, accessori all'uncinetto, abbigliamento sartoriale, cappelli di modisteria, borse cucite a mano, accessori per la casa in jeans riciclato, lampade realizzate con elementi di riciclo ed articoli di design per la casa.



L'Eco & Chic Market apre i battenti alle 9:30 e resta a disposizione dei clienti fino alle 19:30, orario di chiusura.



Al centro della piazza si trova uno spazio ricreativo per bambini in cui la dolce animatrice Wendy intrattiene i piccoli ospiti con laboratori creativi e lavoretti di riciclo.



Alle 17 è invece prevista la performance musicale dell'artista polistrumentista Paolo Rasile, nel suo "one man show" in compagnia della sua immancabile harp guitar, che allieterà i visitatori con la sua musica originale.



L'Eco&Chic Market è un progetto dell'associazione culturale EticArte, la stessa organizzazione del Green Market Festival, PortaPigneto, Les Femmes à Noel-il Natale delle Donne ed altri eventi.



San Lorenzo è uno dei quartieri di Roma più vivaci e frequentati, per il gran numero di locali presenti nella zona; prima o dopo il market ci si può quindi ristorare con un caffè, un drink, un gelato, un aperitivo. La ZTL la domenica è disattivata, e i parcheggi nelle aree limitrofe al mercatino la domenica non si pagano.



L'ingresso è libero e gratuito, la piazza è parzialmente accessibile anche alle persone diversamente abili, che tuttavia potrebbero avere bisogno di assistenza per visitare lo spazio centrale della piazza, che è disposto a gradoni alti circa 10 centimetri.