Sagra della Rola...Festa del Cornuto a Rocca Canterano

Come ogni anno torna a Rocca Canterano la festa più pazza di tutte. Si tratta della "La Sagra della Rola-Festa del Cornuto", in programma sabato 11 e domenica 12 novembre 2023.

L'appuntamento sarà l’occasione giusta per passare un weekend all’insegna del divertimento e del buon cibo. Come da tradizione ci sarà il corteo burlesco che sfilerà per le vie del paese sia il sabato che la domenica.

Negli stand si potranno gustare: fagioli con le cotiche, panini salsiccia e cicoria, i cecamariti (pasta tipica del posto), le role (castagne arrosto), arrosticini di pecora, patate fritte cacio e pepe e tanto vino.

Foto da Facebook @ProlocoRoccaCanterano