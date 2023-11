Festa dell'olio e del vino novello a Vignanello

Vignanello è pronta ad aprire il sipario sulla XXIII Festa dell'olio e del vino novello che si svolgerà per due fine settimana.

Da venerdì 10 a domenica 12 novembre e poi da venerdì 17 a domenica 19 novembre, saranno due weekend tra rievocazioni storiche e visite guidate, con percorsi del gusto per conoscere la produzione e la trasformazione di due eccellenti prodotti dell'enogastronomia italiana.

Un programma ricco per trascorrere momenti di relax tra i sapori della gastronomia e le vecchie tradizioni. Lo scopo è quello di fungere da macchina del tempo e di far toccare con mano, far provare i mestieri perduti e manualità dimenticate, attraverso anche gli spettacoli e alcuni sport in uso per far rivivere quell'Italia del Rinascimento. L'ingresso è gratuito.