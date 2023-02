Giorgia, il concerto nei palasport

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 11/11/2023 al 11/11/2023 Orario non disponibile

Dopo il successo del brano "Parole dette male", che l'ha vista tornare a Sanremo a distanza di 22 anni, Giorgia annuncia il suo lungo tour 2023 che passerà per teatri e palasport di tutta Italia.

Il suo nuovo album "Blu" è uscito lo scorso 17 febbraio, a distanza di sette anni da Oronero, è la cantante romana lo porterà in giro per lo stivale, passando per due volte anche dalla Capitale.

L'artista partirà dai teatri italiani, a maggio e giugno, per poi riprendere il Blu Tour a novembre nei palasport. Sarà a Roma il 12 giugno al Teatro dell'Opera e l'11 novembre al Palazzo dello Sport.

Tutte le date del tour 2023 di Giorgia

TEATRI

2 maggio – NAPOLI – TEATRO SAN CARLO

3 maggio – BARI – TEATRO PETRUZZELLI

5 maggio – MESSINA – TEATRO VITTORIO EMANUELE

11 maggio – CREMONA – TEATRO PONCHIELLI

14 maggio – COMO – TEATRO SOCIALE

22 maggio – VERONA – TEATRO FILARMONICO

24 maggio – PARMA – TEATRO REGIO

30 maggio – FIRENZE – TEATRO DELLA PERGOLA

31 maggio – REGGIO EMILIA – TEATRO VALLI

3 giugno – TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

8 giugno – BERGAMO – TEATRO DONIZETTI

12 giugno – ROMA – TEATRO DELL’OPERA

PALASPORT

7 novembre – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

11 novembre – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

18 novembre – MANTOVA – PALAUNICAL (EX GRANA PADANO ARENA)

23 novembre – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

24 novembre – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 novembre – PADOVA – KIOENE ARENA

1 dicembre – BARI – PALAFLORIO

2 dicembre – EBOLI (SA) – PALASELE

5 dicembre – REGGIO CALABRIA – PALACALAFIORE

9 dicembre – BRESCIA – BRIXIA FORUM

13 dicembre – TORINO – PALA ALPITOUR

16 dicembre – RIMINI – STADIUM