Torna, dal 10 al 12 novembre, la "Castagnata di Novembre" ad Anzio. Un appuntamento giunto alla sua 20esima edizione, che si svolgerà presso il Campo dell'Oratorio ss. Pio e Antonio nel Centro Storico di Anzio, dalle 10 alle 22,30.

Caldarroste, vino novello, e degustazione piatti tipici della tradizione locale marinara, dolci tipici ecc. Un appuntamento di festa di allegria e di voglia di stare insieme. Il ricavato è in beneficenza per opere caritative in collaborazione con la Caritas locale. La Castagnata è ormai divenuta ad Anzio un appuntamento tradizionale e alla tradizione non si può rinunciare.

Per eventuali prenotazioni si può chiamare Franco al 3319546704