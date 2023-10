Circo Millennium a Roma Capannelle

“Mundial” è il nuovissimo spettacolo firmato dal Circo Millennium con la suprema regia dei F.lli Coda Prin. Uno spettacolo con i migliori artisti circensi da tutto il mondo.

“Gentile spettatore, Carissimi bambini, Io, Roberto Coda Prin, insieme alla mia famiglia vi diamo il benvenuto in casa nostra il 'Millenium Circus' pronti ad offrirvi il nostro nuovo spettacolo, frutto di anni di esperienza e sacrifici".

ACQUISTA I BIGLIETTI SU SHOP TODAY

Per noi l’accoglienza è parte essenziale per poter farvi assistere serenamente ad uno spettacolo dove la tradizione guarda al futuro. Ecco, il futuro, l’innovazione, l’evoluzione: questi sono i cardini principali dai quali Io è la mia famiglia non vogliamo venir meno ed ecco il perché ho voluto chiamare il nostro circo 'Millenium'. Questa sera assisterete comodamente ad uno spettacolo fatto da uomini e donne che hanno dedicato tutta la loro vita ad innovarsi e migliorare sempre per poter portare felicità, ilarità e perché no, un pizzico di adrenalina".

Su Shop Today puoi acquistare i biglietti per il Circo Millenium ad un prezzo super scontato. Clicca qui.