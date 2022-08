Non solo entrate, si sblocca il mercato in uscita della Roma

Il mercato della Roma inizia a muoversi anche in uscita. Dalle entrate da Matic a Dybala, ai prossimi arrivi Wijnaldum e Belotti la Roma lavora anche alle uscite con diversi nomi ormai vicini all'addio.

Veretout e Perez

I più vicini alla cessione sono Veretout e Carles Perez. Il centrocampista francese, nonostante le parole del ritiro, è a meno di un passo dal Marsiglia di Igor Tudor. Veretout lascerà la Roma dopo 3 stagioni con l'ultima molto deludente e farà spazio a Wijnaldum. L'ex Fiorentina tornerà in Francia nonostante la rivolta dei tifosi marsigliesi (relativa ai problemi giudiziari del suocero) e i giallorossi intascheranno circa 10 milioni di euro. Fra i due club i rapporti sono ottimi dopo gli affari Under e Pau Lopez che portarono a Trigoria più di 20 milioni di euro. Veretout firmerà con l'OM un triennale. Anche per Carles Perez si tratta di un ritorno in patria. L'ex Barcellona vuole solo il Celta Vigo e la trattativa fra la Roma e il club spagnolo è ai dettagli. La formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto (inferiore ai 10 milioni) legato alle presenze di Perez.

Villar, Shomurodov e gli altri

Shomurodov farà spazio ad Andrea Belotti, bloccato da tempo dai giallorossi. L'uzbeko è conteso dal Bologna (avanti) e dal Torino, più defilata la Sampdoria. La formula del trasferimento sarà quella del prestito con obbligo di riscatto (circa 10 milioni di euro) legata alle presenze del calciatore. Villar ha un accordo di massima con la Sampdoria, ma i blucerchiati devono accettare la solita formula (prestito più obbligo) richiesta dai giallorossi. Felix ha diversi estimatori all'estero e in Italia dove interessa a Sassuolo e Lecce. Diawara ancora in stand-by, con il calciatore africano che non accetta le destinazioni proposte. Per l'ex Napoli la Roma non farà sconti e in caso di permanenza a Trigoria i giallorossi lo metteranno fuori rosa come fatto in precedenza per Fazio e Santon. Su Diawara si registra un timido sondaggio del Torino. Sempre i granata sono interessati a Justin Kluivert, bocciato da Mourinho.

Zaniolo

Zaniolo merita un discorso a parte. Il Tottenham è molto interessato al calciatore ed ha già presentato due offerte alla Roma entrambe rifiutate perchè non ritenute soddisfacenti. Alla giusta cifra infatti Pinto è pronto a cedere il classe '99. La prossima settimana è già in programma un nuovo incontro fra i due club per discutere ancora. La Roma chiede almeno 50 milioni di euro cash, gli Spurs di Conte cercano di abbassare la richiesta con l'inserimento di una/due contropartite tecniche. Alla finestra la Juventus, che ha il gradimento e l'accordo con Zaniolo, ma che non ha ancora presentato un'offerta ufficiale.