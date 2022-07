Calciomercato Roma: rebus Veretout, resta o va via?

Ieri è stato il giorno del raduno a Trigoria per la Roma di Mourinho. I giallorossi, esclusi i nazionali, si sono ritrovati nel quartier generale giallorosso. Fra questi anche Jordan Veretout che si è lasciato andare con alcune dichiarazioni verso i tifosi.

Veretout: "Resto"

Jordan Veretout è sicuro di restare alla Roma. "Certo rimango" ha risposto il francese ai tifosi romanisti che chiedevano notizie sul suo futuro alla Roma. Il centrocampista nella scorsa stagione dopo un buon inizio, è scivolato in panchina diventando un rincalzo per Mourinho per tutto il girone di ritorno. L'ex Fiorentina però vuole rimanere alla Roma per rilanciarsi dopo una stagione non esaltante e ritrovare quella verve perduta che lo ha portato addirittura ad entrare nel giro della Francia campione del mondo. La scelta di Veretout è legata pure al sempre meno probabile ritorno in giallorosso di Sergio Oliveira dopo il prestito della scorsa stagione.

Veretout cedibile

Nonostante le dichiarazioni e le volontà del francese, il calciatore per la Roma è sul mercato. Diverse le squadre interessate a Veretout in Italia paice a Napoli e Milan ma il calciatore ha tanto mercato in Francia. Il giocatore piace molto al Marsiglia, che ha ottimi rapporti con la Roma dopo gli affari Pau Lopez e Cengiz Under. I giallorossi valutano il centrocampista circa 20 milioni di euro ma ad oggi non sono arrivate offerte congrue. La partenza di Veretout aprirebbe le porte a Frattesi, centrocampista box to box del Sassuolo, romano, classe '99 che ha già l'accordo con Tiago Pinto per il contratto. Il problema è il mancato accordo fra giallorossi e neroverdi con una distanza ancora di 5 milioni di euro fra domanda e offerta. Può rientrare nell'affare il baby Volpato.

Veretout e la Roma

Veretout (1993) è arrivato alla Roma nel 2019 per un totale di circa 18 milioni di euro. Il francese in giallorosso ha collezionato 130 presenze e 22 gol. Nelle prime due stagioni nella Capitale, Veretout è stato un pilastro della Roma di Fonseca ricordando a tratti il primo Strootman. Con l'arrivo di Mourinho dopo una buona partenza è scivolato ai margini della squadra diventandone un panchinaro.