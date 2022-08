Conte non molla Zaniolo. Ecco la nuova offerta degli Spurs

Il Tottenham insiste per Nicolò Zaniolo. Gli Spurs tornano alla carica per l'attaccante giallorosso presentando una nuova offerta alla Roma che come la precedente però ha rifiutato.

Primo no per Zaniolo

I primi contatti, meri sondaggi, fra Spurs e Roma risalgono ad inizio estate mentre la prima offerta inglese è stata recapitata prima dell'amichevole fra le due squadre (vinta dai giallorossi). I londinesi avevano offerto 29 milioni cash più il cartellino del difensore gallese Rodon, valutato circa 17 milioni di euro. Secco no della Roma.

La nuova offerta per Zaniolo

Antonio Conte e Paratici sono tornati a bussare a Trigoria per il classe '99. La nuova offerta degli Spurs consisteva in uno scambio di Zaniolo con due calciatori: il difensore Tanganga ('99) e il centrocampista Ndombele ('96). Anche in questo caso è arrivato il no di Tiago Pinto che non vuole contropartite ma chiede solo cash per dar via Zaniolo (valutato dal portoghese 50 milioni di euro) anche se Mou avrebbe accettato soldi più Skipp (21 anni) centrocampista inglese.

Il futuro di Zaniolo

Zaniolo non è affascinato di un futuro in Premier League, anzi punta a restare in Serie A. Il calciatore ha da tempo l'accordo con la Juventus (quadriennale da 4 milioni di euro a stagione) ma i bianconeri non trovano l'accordo con la Roma e l'attaccante non spinge per la cessione. In una situazione di stallo come questa, senza rilancio della Juventus, Zaniolo potrebbe restare a Trigoria e ridiscutere a settembre come promesso da Pinto il suo contratto in scadenza nel 2024. La Roma però non offrirà a Zaniolo i 4 milioni di euro richiesti dal giocatore che adesso ne guadagna 2,5.