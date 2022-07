Calciomercato Roma: Mourinho ne fa fuori tre. Il punto sulle cessioni

La Roma è partita per Israele dove affronterà il Tottenham di Conte sabato (ore 20:15). Per l'amichevole di lusso Mourinho ha escluso tre giocatori destinati a lasciare Trigoria in questa sessione di mercato: Carles Perez, Shomurodov, Veretout. A questi si aggiungono i giovani Volpato e Tripi, quest ultimo presente fra i tifosi giallorossi alla presentazione di Dybala all'Eur.

Shomurodov e Perez

Shomurodov ('95) è rimasto a Roma per una scelta tecnica di Mourinho. Lo Special One ha bocciato l'uzbeko arrivato lo scorso anno per più di 17 milioni di euro dal Genoa. La stagione di Shomurodov è stata molto negativa (40 presenze e 5 gol) e l'attaccante è sul mercato, col suo agente che ha confermato che la sua partenza non è da escludere. Al posto di Shomurodov che piace a Sampdoria, Torino e Bologna, la Roma ha pronto Andrea Belotti ('93) svincolato dal Torino e che aspetta soltanto i giallorossi (con cui ha già avuto contatti) dopo aver rifiutato proposte economicamente più importanti dall'estero come Monaco e Toronto. Carles Perez ('98) è rimasto a Trigoria per un leggero fastidio muscolare ma la realtà è che l'ex Barcellona sta spingendo per un ritorno in Spagna. Sull'attaccante (76 presenze e 8 gol in giallorosso) c'è il forte interesse del Celta Vigo e la Roma non vuole compromettere la sua cessione. Il club spagnolo ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, Tiago Pinto sta lavorando alla cessione a titolo definitivo.

Veretout fa spazio a Wijnaldum

Veretout ('93) come Carles Perez ha lamentato un fastidio muscolare (adduttore sinistro), ma anche il francese è sul mercato. L'ex Fiorentina dopo una stagione iniziata bene ma continuata e terminata con un rendimento insufficiente, è destinato a salutare i giallorossi. La sua cessione è strettamente legata all'arrivo di Wijnaldum in giallorosso. Veretout piace molto in patria al Marsiglia e al Lille dell'ex Fonseca, e in Italia al Milan e alla Juventus. Con l'arrivo di Wijnaldum, c'è ottimismo ma trovata la formula giusta col Psg, si chiuderà l'avventura alla Roma di Veretout. Sono rimasti a Trigoria anche i giovani Tripi (2022) e Volpato (2003), che hanno mercato e che la Roma potrebbe rilanciare in chiave Frattesi ('99) anche se difficilmente il Sassuolo si muoverà dalle sue richieste (32 milioni di euro).

Spurs su Zaniolo

Zaniolo ('99) è regolarmente partito con la squadra e scenderà in campo contro il Tottenham. L'appuntamento contro gli Spurs potrà rivelarsi importante per il futuro del numero 22. Antonio Conte infatti ha chiesto a Paratici di portare a Londra Zaniolo, presentando un'offerta ufficiale alla Roma: 29 milioni di euro più il cartellino di Rodon valutato circa 17 milioni. I giallorossi hanno respinto la proposta ma la sfida ad Israele porterà ad un nuovo contatto fra i club. Zaniolo dal canto suo preferisce restare in Serie A e la sua meta preferita resta la Juventus, con cui ha l'accordo sulla base di quadriennale da 4 milioni di euro, ma con i bianconeri che non hanno presentato nessuna offerta ufficiale alla Roma.