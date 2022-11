Volpato dice no all'Australia, il baby talento della Roma vuole l'Italia

Riflettori puntati Volpato, e non poteva essere altrimenti e non solo perché è uno di quelli che in campo accende la luce come dice Mou. Il baby talento della Roma, che oggi va verso una maglia da titolare contro il Sassuolo, ha rifiutato la convocazione con l’Australia per il mondiale in Qatar. Vuole l’Italia.

Volpato dice no all'Australia

Volpato ha un sogno: giocare il mondiale con la maglia dell’Italia. Il calciatore classe 2003 di origine australiana scoperto da Totti e lanciato da Mourinho nel grande calcio ha infatti rinunciato al mondiale con l’Australia. Volpato ha vestito la maglia azzurra nelle giovanili fino all’under 20. Graham James Arnold ct dei Socceroos ha provato a convincerlo ma senza esito positivo: “Ho provato a convincerlo, ma ha scelto diversamente”.

Volpato: "Sono concentrato sulla Roma"

Il no di Volpato ai mondiali con l’Australia ha fatto rumore. A rispondere a tutti è stato proprio il calciatore che con un post sul suo profilo instagram ha dichiarato come essendo all’inizio della sua carriera sia totalmente concentrato soltanto sulla Roma e sul Sassuolo. Qualsiasi altra cosa potrebbe essere prematuro. Queste le sue parole: "Ho visto molte speculazioni sulle decisioni che avrei preso a livello internazionale: la verità è che sono ancora solo all'inizio della mia carriera professionale e sono totalmente concentrato sul continuare questo percorso alla Roma. Prendere qualsiasi tipo di decisione affrettata sul mio futuro internazionale in questa fase iniziale rischia di essere estremamente prematuro. Avrò tanto tempo per prendere la decisione giusta per me, ma in questo momento so che il mio obiettivo deve essere continuare a lavorare sodo ogni giorno per continuare a migliorare come giocatore. Ora è il momento di concentrarsi sulla partita contro il Sassuolo!"

Volpato momento d’oro

Lanciato nella scorsa stagione da Mou, il baby gioiello della scuderia di Totti, in questa stagione causa infortuni e rendimenti sottotono di alcuni big ha trovato diverso spazio. Volpato è risultato decisivo nell’ultima trasferta della Roma a Verona (all'Hellas ha segnato i suoi unici due gol in Serie A) dove con una rete e un assist ha trascinato alla vittoria i giallorossi. Bene anche il suo ingresso contro il Ludogorets e nel derby nonostante la sconfitta romanista. Mou nella difficoltà si sta affidando al giovane cresciuto nelle giovanili di Trigoria che sogna il mondiale con l’Italia