Sassuolo-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Dopo la sconfitta nel derby (multa per i giallorossi per i cori contro Radu e inchiesta della Figc per i cori antisemiti in Curva Nord) ed aver conosciuto l'avversaria ai sedicesimi di Europa League, la Roma giocherà mercoledì 9 novembre alle 18:30 al Mapei Stadium contro il Sassuolo per la 14esima giornata di Serie A. Al penultimo appuntamento prima della sosta per il mondiale, i giallorossi arrivano con 25 punti, al sesto posto superati dalla Lazio e agganciati dalla Juvenus nell'ultimo turno, mentre i neroverdi navigano al 13esimo posto della classifica con 15 punti.

Sassuolo-Roma, le ultime di formazione

Mourinho per la sfida in Emilia, non avrà oltre ai soliti noti Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha rimediato una lesione di primo grado al flessore della gamba destra. Il suo 2022 è finito. Al suo posto scalda i motori Volpato, colui che in assenza di Dybala può accendere la luce secondo il tecnico. Il classe 2003 sosterrà in attacco Zaniolo e un appannato Abraham in vantaggio su Belotti. A centrocampo reclama posto Matic, a lasciare spazio al serbo sarà Camara, Cristante non si tocca. Sugli esterni conferme in arrivo per Karsdorp e Zalewski. El Shaarawy dalla panchina. Difesa confermata con Ibanez, Smalling e Mancini davanti a Rui Patricio.

Dionisi non recupera Berardi ancora out. Ecco allora che in attacco si affiderà al tridente Laurentiè-Pinamonti-D'Andrea. In mezzo al campo il sogno di mercato di Mou, Frattesi.

Sassuolo-Roma, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Laurentiè. All.: Dionisi

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho

Sassuolo-Roma, dove vedere la partita

Sassuolo-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida del Mapei Stadium accedendo con la propria smart tv all'app Dazn oppure collegando il televisore a una Playstation 4/5, Xbox, TIMVISIONBOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa tramite app o sito Dazn la sfida fra giallorossi e neroverdi sarà visibile in streaming su pc, tablet o smartphone.