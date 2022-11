Errore di Ibanez, gol di Felipe Anderson: il derby è della Lazio

La Lazio vince il derby. I biancocelesti senza Immobile e Milinkovic-Savic vincono per uno a zero contro la Roma. il gol della vittoria per gli uomini di Sarri arriva nel primo tempo: porta la firma di Felipe Anderson ma merito, o demerito, a seconda della sponda del Tevere è di Ibanez. Il brasiliano sbaglia il controllo in impostazione, perde palla e spalanca la via della rete al brasiliano. La Roma ha un solo sussulto in tutta la partita una traversa di Zaniolo. Per il resto vittoria a scacchi agevole per Sarri. L'allenatore della Lazio si copre bene e punta al contropiede, lasciando il gioco alla Roma. I giallorossi di Mourinho non riescono a creare il nulla, zero gioco, improvvisano e buttano la palla in avanti facile preda dei difensori biancocelesti. Un derby deciso da un errore, con la Lazio che sale a quota 27 superando la Roma ferma a 25.

Roma-Lazio, la cronaca

Subito break di Camara, col pallone che arriva ad Abraham ma l’inglese strozza il tiro. Al 5’ ci prova Zaniolo ma il tiro del 22 esce di poco. Al 29esimo gravissimo errore di Ibanez che perde palla in contrasto dentro l’area di rigore con Pedro aprendo la strada al gol della Lazio firmato Felipe Anderson. Al 33esimo reazione Roma con Zaniolo che servito da Abraham calcia col sinistro trovando la traversa. Poco dopo ci prova Pellegrino la il suo destro è facile preda di Provedel. A fine tempo azione personale di Pedro ma il tiro dell’ex giallorosso è centrale. Al 52esimo Roma pericolosa da azione di corner di Pellegrini (che si fa male calciando) con Smalling che però non trova la porta. Al 73esimo contropiede della Lazio con Felipe Anderson ma il suo tiro è ben parato da Rui Patricio.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6 (dal 46’ Celik 6), Smalling 6, Ibanez 3; Karsdorp 5,5 (dal 46’ El Shaarawy 6), Cristante 5,5, Camara 6 (dal 73’ Matic 6), Zalewski 6 (dal 73’ Belotti 5,5); Pellegrini 6 (dal 54’ Volpato 6); Zaniolo 6,5, Abraham 5. All.: Mourinho 4

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (dal 69’ Hysa 6j), Casale 6,5, Romagnoli 7, Marusic 6; Cataldi 6,5, Vecino 6, Luis Alberto 6 (dal 71’ Basic 6); Pedro 6,5 (dal 69’ Cancellieri 6), Felipe Anderson 7, Zaccagni 6 (dall'85' Romero s.v.). All.: Sarri 7

Marcatori: 29’ Felipe Anderson (L)

Ammoniti: Mancini (R), Rui Patricio (R); Lazzari (L), Vecino (L), Radu (L)

Espulsi:

Arbitro: Orsato

I top e flop del derby

Ibanez 3: Errore gravissimo del brasiliano che condanna la Roma.

Zaniolo 6,5: L'unico della Roma a lottare e provarci.

Felipe Anderson 7: Sveglio e decisivo. La Lazio vince grazie al suo gol

Abraham 5: Fantasma. Ancora una volta. L'anno scorso decideva il derby oggi non si vede